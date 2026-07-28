Córdoba consolida un modelo educativo que impulsa una mejora sostenida en Matemática

Los resultados obtenidos por Córdoba en el operativo nacional Aprender 2025 confirmaron una mejora sostenida en los aprendizajes de Matemática y posicionaron a la provincia significativamente por encima del promedio nacional. El desempeño alcanzado no responde a una acción aislada, sino al desarrollo de una política educativa de largo plazo que articula actualización curricular, formación docente continua, innovación pedagógica y herramientas tecnológicas para fortalecer la enseñanza en todos los niveles del sistema educativo.

Este resultado consolida a Córdoba como una de las jurisdicciones que viene impulsando transformaciones estructurales en materia educativa, con una planificación sostenida que pone el foco en mejorar los aprendizajes y acompañar las trayectorias escolares desde los primeros años de escolaridad. La mejora registrada en Matemática también se inscribe en un contexto donde distintas evaluaciones nacionales e internacionales muestran la necesidad de fortalecer las competencias en esta área, considerada clave para el desarrollo de habilidades vinculadas al pensamiento crítico, la resolución de problemas y las disciplinas científico-tecnológicas.

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Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, señaló: "Estos indicadores no son casuales; reflejan decisiones políticas y pedagógicas orientadas a consolidar una Escuela Posible. Trabajamos con la convicción de que la justicia educativa se construye garantizando propuestas de enseñanza rigurosas, mediadas por la tecnología y la innovación, que abran horizontes reales para cada estudiante de nuestra provincia".

La estrategia provincial se sostiene sobre intervenciones concretas que buscan transformar las prácticas de enseñanza, brindar herramientas a las instituciones educativas y fortalecer el desarrollo profesional docente.

Uno de los pilares de este proceso es la implementación de Currículum Córdoba y las Progresiones de Aprendizaje para Matemática, instrumentos que actualizaron las propuestas de enseñanza desde el Nivel Inicial hasta la Educación Secundaria, incorporando enfoques más actuales y favoreciendo aprendizajes progresivos y significativos para los estudiantes.

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Esta actualización curricular se complementa con el Compromiso Alfabetizador Córdoba, una política integral destinada a fortalecer capacidades fundamentales como la oralidad, la lectura, la escritura y la resolución de situaciones problemáticas en todas las áreas del conocimiento, con especial énfasis en Lengua y Matemática. En este marco también se desarrolla el programa Maestro/a Más Maestros/as, orientado a promover el trabajo colaborativo entre docentes y fortalecer los proyectos institucionales de alfabetización.

El fortalecimiento de la formación docente constituye otro de los ejes estratégicos de esta política. Las jornadas de capacitación y acompañamiento institucional vinculadas a la renovación curricular ya alcanzaron a más de 12.800 educadores en todo el territorio provincial, permitiendo acompañar la implementación de los nuevos lineamientos pedagógicos directamente en las escuelas.

Además, la Provincia consolidó una Actualización Académica en Enseñanza de la Matemática junto con más de 50 propuestas de formación continua, desarrolladas en articulación con institutos superiores, universidades y Coordinaciones Locales de Educación. Estas iniciativas ya registran más de 3.500 docentes acreditados, fortaleciendo la enseñanza de la disciplina mediante enfoques didácticos innovadores y espacios de intercambio profesional.

Como continuidad de esta agenda de desarrollo profesional, durante agosto comenzará una nueva instancia de capacitación destinada a 800 docentes de los niveles Primario y Secundario. La propuesta, que se desarrollará junto a TICMAS, estará centrada en la actualización conceptual de la Matemática, los enfoques didácticos contemporáneos y el acompañamiento situado de las prácticas de enseñanza.

La innovación y la incorporación de tecnologías también forman parte de esta estrategia. La Olimpiada Cordobesa de Matemática, institucionalizada por la Provincia, reúne este año a más de 2.100 escuelas, promoviendo el interés por la disciplina y el desarrollo de habilidades matemáticas entre estudiantes de distintos niveles educativos.

A su vez, la plataforma educativa gamificada Matific ya cuenta con más de 40.000 usuarios activos, ofreciendo recursos digitales que complementan el trabajo en el aula mediante propuestas interactivas y adaptadas a diferentes etapas del aprendizaje.

Estas herramientas se potencian con el programa Córdoba Aprende en Acción, una iniciativa basada en la metodología STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática), que propone abordar desafíos reales de la comunidad a través de proyectos interdisciplinarios, favoreciendo aprendizajes contextualizados y el desarrollo de competencias para el siglo XXI.

Al realizar un balance de las políticas implementadas, la Secretaria de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, Gabriela Peretti, sostuvo: "Entendemos que la mejora sostenida no ocurre por casualidad: se construye con formación docente continua, un currículum vivo, datos que orientan las decisiones y tecnología al servicio del aprendizaje. Estos resultados nos impulsan a seguir profundizando una política educativa que pone en el centro a los estudiantes y les abre caminos reales hacia su futuro".

Con una planificación sostenida, una estrategia integral y una visión de largo plazo, Córdoba consolida un modelo educativo que fortalece el derecho a aprender y proyecta el desarrollo del sistema educativo con horizonte al 2033, posicionándose como una referencia nacional en la construcción de políticas públicas orientadas a mejorar los aprendizajes.

TC/ML