El Gobierno de Javier Milei endureció su postura frente al paro docente de este lunes convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina y advirtió que aplicará sanciones a los gremios que no garanticen el servicio mínimo previsto por la ley. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró que los sindicatos deberán asegurar un 75% de presentismo durante la medida de fuerza y afirmó que, en caso de incumplimientos reiterados, incluso podría avanzarse con la quita de la personería gremial de CTERA.

El secretario de Trabajo sostuvo que "es la primera vez que sucede una medida de fuerza de estas características con la ley de modernización vigente". Corde explicó que la normativa obliga a garantizar un funcionamiento mínimo durante la jornada de protesta y advirtió que "si no se cumple el 75% de presentismo habrá un proceso para determinar sanciones". No obstante, aclaró que "no se están pensando sanciones a los docentes, el gremio tiene que cumplir la ley".

Además, remarcó que "desde 1992 los servicios de la educación se trasladan a las provincias" y cuestionó la postura sindical: "CTERA dice que no quiere negociar con las provincias, quiere que negocie el Estado Nacional".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Paro nacional docente: qué controles implementará el Gobierno para asegurar los servicios esenciales este lunes y qué podría pasar el martes

En esa línea, insistió en que "con los docentes hay que sentarse a dialogar y que las provincias acuerden con los gremios". Además, advirtió que "si existen incumplimientos reiterados se le puede quitar la personería gremial a CTERA", en referencia a las sanciones previstas por la legislación vigente.

La medida de fuerza se desarrolla este lunes en todo el país y coincide con el regreso a las aulas tras las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. La protesta tiene impacto en las escuelas públicas de todo el territorio nacional.

Desde el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, informaron que el acatamiento será fiscalizado mediante agencias territoriales para verificar el cumplimiento del servicio mínimo y determinar eventuales incumplimientos.

“Los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación, y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación”, explicaron desde el gremio sobre el motivo que los llevó a tomar esta medida. CTERA argumentó el paro al denunciar la “permanente negativa” del Gobierno nacional a convocar a una mesa de negociación paritaria de alcance nacional, uno de los principales reclamos del sector docente.

RM/fl