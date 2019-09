El rol de las mujeres en el nuevo progresismo norteamericano

Ante un concurrido auditorio conformado por estudiantes, docentes y especialistas, las activistas estadounidenses Cori Bush y Roza Calderón brindaron la conferencia magistral “El progresismo norteamericano. Los nuevos actores del partido demócrata” en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La bienvenida a las candidatas por el partido demócrata de EE.UU, estuvo a cargo de la vicedecana de la Facultad, Ana Catalano, quien agradeció su presencia y dio paso al secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, quien resaltó la necesidad de tender puentes entre todos los pueblos de Latinoamérica con los Estados Unidos: “Entre ayer y hoy estuvimos recorriendo lugares con mucha historia política, como el Museo Evita, y ellas se mostraron muy interesadas en todo momento. Vimos que hoy Roza publicó en sus redes sociales sobre el decreto de gratuidad universitaria de Perón. Es un orgullo para nosotros que políticos de otros países reconozcan como ejemplo a seguir el acceso a la educación superior gratuita, y reclamen en sus países el mismo derecho que nosotros tenemos”.

En mismo sentido, el presidente de la Confederación de Educadores Americanos (CEA), Fernando Rodal, sostuvo la inminente necesidad de buscar puntos de contacto: “Ser humanos es algo que debe unificarnos, y en tiempos en que todo se mercantiliza, la unidad en la lucha, desde puntos de vistas diversos, en fundamental.”

La conferencia abrió en la voz de Cori Bush, quien se presentó como enfermera, pastora, activista comunitaria y candidata congresal por Misuri, y rápidamente referenció los violentos hechos producidos en Ferguson, como uno de los fundamentos de su postulación al Congreso. “Me postulo porque no puedo aceptar el asesinato de jóvenes negros e inocentes en manos de policías que son juez, abogado y verdugo”.

Para ilustrar lo anterior, dio un contundente dato estadístico: “Los afroamericanos somos el 60% de la población carcelaria, y solo el 14% de la población total de EE.UU. Esto es claramente ilógico”.

Consultada sobre las dificultades que trae postularse en Estados Unidos, especialmente al rehusarse a desistir ante las presiones de los lobbies, las corporaciones y las industrias, Cori instó a ser valientes: “Sabemos que ser activistas de las causas de las minorías, de los que no tiene voz, es peligroso, pero debemos hacerlo. Cada familia tiene derecho a tener un seguro de salud, a un salario digno y libertad para elegir a quien amar”.

A su turno, Roza Calderón reflexionó sobre la realidad de Estados Unidos al asegurar que “hay que eliminar la ilusión de que allí todos viven dignamente. Hay muchos, muchísimos, para los cuales no es posible el acceso a la educación, a la salud, y no podemos manifestarnos. No se respetan las enmiendas constitucionales, por eso luchamos, y no lo hacemos sólo contra los republicanos, luchamos incluso contra una parte importante de los demócratas que se han olvidado del pueblo”.

“Si no son activos, sean activos. Quiero alentarlos a que piensen qué hay dentro de ustedes y que alienten al mundo a hacerlo también. Párense, sean ustedes y denle eso al mundo. Cuando ayudaba a la gente sin techo, nadie me conocía. Pero hoy estoy aquí con ustedes. Así hacemos el cambio”, cerró con emoción Cori Bush la conferencia.