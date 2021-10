Este martes, 24 de octubre tuvo lugar la el séptimo encuentro del Consejo de Asesores de Editorial Perfil. A través de Zoom, Susana Malcorra, Eduardo Constantini, Marta Cohen y otros importantes académicos dieron su punto de vista sobre temas de actualidad política.

El encuentro, también contó con a presencia de Jorge Fontevecchia, presidente y CEO del Grupo Perfil; Gustavo González, presidente de Editorial Perfil; Agustino Fontevecchia, vicepresidentes de Perfil; Horacio Leone director ejecutivo de Perfil; y Rodrigo Lloret, secretario académico del Consejo de Asesores y director de Perfil Educación.

En esta oportunidad participó como expositor el analista y consultor político Sergio Berensztein. Su presentación se enfocó en el panorama político electoral rumbo a las elecciones de noviembre y el posicionamiento del país en un mondo globalizado. El objetivo que tiene el Consejo de Asesores de Editorial Perfil es aportar una mirada interdisciplinaria e innovadora sobre diversos temas de actualidad política, económica y social para contribuir a la formación constante de los editores y periodistas de Perfil.

El Consejo de Asesores está formado por Alberto Abad, ocho años administrador federal de Ingresos Públicos de la Nación y dos años síndico general de la Nación; Eduardo Constantini, economista de la Universidad de East Anglia, Inglaterra, y fundador de Consultatio, Nordelta y el Malba; Miguel Galuccio, ingeniero en petróleo por ITBA, ex CEO de YPF y presidente y CEO de Vista Oil & Gas y miembro del directorio de Schlumberger, la mayor empresa de servicios petroleros del mundo; Gustavo Grobocopatel, ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, donde ejerció como profesor, integra el Consejo Asesor la Universidad de Columbia y es fundador de la Cámara Argentina de Biotecnología; Guibert Englebienne, ingeniero en Sistemas, por la Universidad Unicen, cofundador de Globant y presidente de la Junta Directiva de Endeavor; Carlos Mercolian, economista de las universidades de Buenos Aires y Torcuato Di Tella, ex presidente del Banco de la Nación Argentina; Pierpaolo Barbieri, historiador económico de las universidades de Harvard y Cambridge y fundador de la aplicación financiera Ualá; Susana Malcorra, ingeniera eléctrica, fue directora general de Telecom, diplomática en Naciones Unidas, ex canciller de la Argentina y actualmente decana de la IE School of Global & Public Affairs; Paula Santilli, CEO de PepsiCo Latinoamérica; Agustina Fainguersch, CEO de Wolox; Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy Group; Marta Cohen, Patóloga Pediatra distinguida con el título de oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE, sigla en inglés).

Este exitoso formato se repetirá en las reuniones de la Asamblea del Futuro. De esta forma, se replicará el trabajo del Consejo de Asesores pero con concepción futurista, ya que todos son menores de 45 años. La Asamblea está integrada por Joan Cwaik (Licenciado en Gestión de Medios - 30 años); Jorge Dotto (Médico especializado en Genética - 43 años); Alejandro Biondi (Licenciado en Estudios Internacionales - 26 años); Elina Walchen (Doctora en Ciencias Biológicas / Conicet - 44 años); Prem Zalzman (Maestría en Gestión de la Innovación - 32 años); Mora Matassi (Máster en Educación y Tecnología - 28 años); Micaela Mantegna (Abogada especializada en Tecnología y Seguridad- 40 años); David Alejandro Trejo Pizzo (Ingeniero Electrónico - 28 años); Ana Laura Diedrichs (Ingeniera en Sistemas -34 años): Jennifer Dahlgren (Atleta Olímpica - 36 años); Diego Fernández Slezack (Doctor en Ciencias de la Computación - 39 años); Luciana Larocca (Doctora en Ciencias Químicas - 40 años); y Bárbara Tomadoni (Doctora en Ingeniería -30 años). El aporte de ambos comité sobre los temas destacados de la agenda pública, profundizarán el perfeccionamiento de los integrantes de Editorial Perfil.