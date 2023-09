Investigadores y docentes se reunieron en el quinto Foro de Líderes por la Educación

La quinta edición del Foro de Líderes por la Educación se realizó este lunes 11 de septiembre entre las 8:30 a las 17 a través de Perfil.com desde la Casa Sarmiento en la Ciudad de Buenos Aires (Casa de la Provincia de San Juan). La organización estuvo a cargo de Perfil Educación junto a la Universidad de Buenos Aires y UNICEF Argentina.

La apertura del evento contó con la participación virtual del asesor de Educación para UNICEF, Latinoamérica y Caribe, Ítalo Dutra quien se refirió al momento que atraviesa una región donde " 4 de cada 5 estudiantes no puede leer textos simples", de acuerdo a proyecciones de la Unesco. En un contexto de crisis del aprendizaje el especialista hizo un llamado a "invertir más, de manera más equitativa y eficiente para garantizar la educación pública digital de calidad para todos".

El primer panel contó con la moderación de Laura Basabe, Coordinadora General del programa UBA XXI y estuvo integrado por investigadores académicos: Nancy Montes, FLACSO y OEI, especialista en estadísticas sociales y educativas. Cora Steinberg, especialista de Educación de UNICEF Argentina y Daniel Feldman, integrante del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación de la UBA.

Cora Steinberg comenzó resaltando como un logro la universalización de la educación primaria y planteó el desafío de buscar lo mismo en el nivel secundario "Hay más de 2.600 comunidades donde no hay acceso a la escuela secundaria", afirmó la especialista. En la misma línea que Italo Dutra, la investigadora hizo hincapié en que "el 46% de chicos y chicas en Argentina no entiende lo que lee" dato que muestra las dificultades que tienen los jóvenes para superar los niveles básicos de conocimiento. Por último remarcó la necesidad de "integrar chicos y chicas con discapacidades a la secundaria" ya que es ahí donde hay más dificultades de inserción.

Nancy Montes también ahondó en los desafíos que presenta la educación secundaria y destacó la ampliación del acceso como una de las mejoras que se ha implementado a nivel educativo: "en los últimos años, el porcentaje de jóvenes que termina el secundario ha crecido 32 puntos desde el año 2005 hasta hoy", explicó. También expuso que "las fallas no provienen de las familias o de su clase socio-económica sino debido al debilitamiento de las instituciones". En último lugar, invito a pensar sobre "alternativas que brinden una inserción laboral adecuada para los jóvenes".

Daniel Feldman, por su parte señalo que la investigación lo ha llevado a pensar en como la educación "afecta" a la sociedad. De acuerdo al analisis expuesto por el especialista, "la educación no está ligada a la riqueza de un país, sino a aquellos países que han logrado mayores niveles de equidad e igualdad". En cuanto al futuro de la educación remarco "tiene un gran problema, su escala es industrial, es enorme, y su proceso es artesanal."

Fundación Varkey participó del Foro de Líderes por la Educación:

El panel contó con la participación de Martín Salvetti, docente, subsecretario de Educación de Lomas de Zamora y finalista del Global Teacher prize 2019, Mariela Guadagnoli docente, arquitecta y finalista del Global Teacher Prize 2020 y Agustín Porres director regional de Fundación Varkey. Moderado por Claudio Celano Gómez editor jefe de revista Fortuna. El segmento contó como pregunta disparadora ¿Qué rol tiene en la Argentina el premio Global Teacher Prize?

Agustín Porres tomó la palabra. "El premio tiene objetivo celebrar a los docentes, revalorizar su labor. Es una forma de agradecer, celebrar y mostrar el esfuerzo docente". Y sumó que "Cualquiera se puede postular " y que entre los docentes "se incentiva mucho eso". Porres recordó el día que dialogó con Esteban Bullrich, "le pregunté quién salvaría a la Argentina y como respuesta me enumeró una lista en la que figuraban sindicatos, empresarios, profesores" y recordó "me dijo aquel que no querés que esté y eso me pareció maravilloso" cerró Porres.

Martín Salvetti contó que lo nominaron personas que lo veían trabajar en la escuela. El docente indicó que es importante que en el día del maestro se le dé mayor visibilidad a los docentes que trabajan con pasión y a su vez la transmiten". Y destacó la importancia de que la escuela genere proyectos para que los estudiantes puedan ver el trabajo en los distintos ámbitos. Recordó que de pequeño tuvo un profesor que lo llevó a una fábrica donde pudieron ver trabajar tanto a los empresarios como a los obreros. La política permite decisiones en equipo con los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo.

Mariela Guadagnoli por su parte contó que se sintió muy afortunada al ser nominada como una de los 50 mejores profesores del mundo en el año 2020. "En la educación una da pero también recibe". Y a su vez "Poder ver el brillo en los ojos de mis estudiantes es de un valor emocional grande para nosotros los docentes" resaltó la docente. La profesora expresó que "empezaron a ver una transformación en el aula, ya que, los chicos están felices de aprender, estudiar y para ella es muy gratificante"

"La educación somos todos" y remarcó "es importante saber a dónde queremos ir". Ante la pregunta del moderador de ¿Cómo se puede preparar a los chicos en un sistema tan rígido? la docente respondió que "tenemos que lograr sortear esos desafíos".

El cierre del V Foro de Líderes por la Educación contó con la presencia Luisa Brumana, directora de Unicef Argentina; Ricardo Gelpi, rector de la UBA; Jorge Fontevecchia, presidente y CEO de Perfil y Jaime Perczyk, ministro de Educación de la Nación.

