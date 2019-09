“Las ciencias sociales deben ser críticas, no en forma negativa, sino para señalar el camino a formas de liberación y de emancipación”

El reconocido filósofo estadounidense Richard Bernstein, invitado al país por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), abrió la semana pasada un ciclo de conferencias en las que presentó la edición en español de su libro Más allá del objetivismo y del relativismo.

Acompañaron a Bernstein el subsecretario de Coordinación Académica de la UBA, Samuel Cabanchik, el doctor en Ciencias Políticas (Universidad de París III) e integrante del directorio del CONICET, Mario Pecheny, el ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y ex director del Instituto de Investigación Gino Germani, Federico Schuster, la profesora adjunta a cargo de Filosofía de la Historia de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), Verónica Tozzi Thompson, y el titular de ADUBA, Daniel Ricci.

Durante la presentación, Richard Bernstein habló sobre las motivaciones que lo llevaron a escribir sobre los temas que trabaja en el libro. “A mediados del siglo XX, la ideología prominente era la ideología analítica. Siempre hice la distinción entre filosofía analítica e ideología analítica. La ideología imperante era que si no hacías alguna forma de filosofía analítica, directamente no estabas haciendo filosofía. Quiero hacer esta distinción porque ésta última era una actitud que encuentro opresiva. Las ciencias sociales deben ser interpretativas, pero más importante aún, tienen que ser críticas, no en forma negativa, sino en el sentido de señalar el camino a formas de liberación y de emancipación“, expresó.

Sobre la edición en español de su obra, opinó que, “cuando se escribe un libro y se publica, la obra ya no te pertenece. Su intención ahora es que conmueva a otra gente, que interpele a las personas, al modo en que piensan y, con suerte, a cómo viven. La intención de mi obra es estimular el pensamiento y provocar, y es absolutamente interesante haberlo logrado”.