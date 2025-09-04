Nuevo curso “Ciencia Política en la literatura, películas y series”, por Miguel De Luca

La política no solo se debate en el Congreso o en los medios: también se imagina, se cuestiona y se narra en la literatura, el cine y las series. En este contexto, la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) lanza la tercera edición del curso “Ciencia política en la literatura, películas y series”, una propuesta académica que invita a explorar cómo las representaciones ficcionales ayudan a pensar fenómenos políticos de todos los tiempos.

El curso comienza el 18 de septiembre y se desarrollará en modalidad virtual sincrónica. Está orientado a estudiantes, docentes, profesionales y a toda persona interesada en el cruce entre política y cultura. Al finalizar, los participantes recibirán un certificado de Extensión Universitaria otorgado por USBA.

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) fue creada por Grupo Perfil.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este es el contenido del programa académico:

Clase 1: La política como espectáculo y las formas del poder

¿Por qué la política necesita escenografía? ¿Qué relación hay entre los relatos épicos y el liderazgo? El mito, la estética y la performance política en películas y novelas.

Clase 2: Utopías, distopías y ficciones del poder

¿Qué mundos imaginan los escritores y cineastas cuando piensan el futuro de la política? Análisis de obras clásicas y contemporáneas como “1984”, “Los juegos del hambre” y “Black Mirror”.

Clase 3: Democracia y participación en la ficción

Representaciones del pueblo, el voto y los procesos democráticos en películas y series. ¿Qué nos dicen sobre la legitimidad y la crisis de representación?

Clase 4: Corrupción, traición y dilemas del poder

La política como territorio del conflicto ético. Cine político, thrillers y narrativas que ponen en juego la tensión entre fines y medios.

El curso estará dictado por Miguel De Luca, politólogo, investigador y actual director de la Carrera de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA), con amplia experiencia en el cruce entre pensamiento político y producción cultural.

Inscripción abierta aquí

En la USBA estudiás Comunicación en un medio de Comunicación.

La USBA es la universidad creada por la Fundación del Grupo Perfil.

En oferta académica de Extensión Universitaria de la USBA, también están disponibles los siguientes cursos:

"Cómo se diseña una estrategia política exitosa", a cargo de Jaime Durán Barba.

"Cortázar, de un lado al otro", a cargo de Martín Kohan.

"Magia y poder. El caso de Cometierra", a cargo de Dolores Reyes.

"La revolución de las comunicaciones: de los medios a las redes", a cargo de Martín Becerra.

"Constitucionalismo y democracia en América Latina", por Roberto Gargarella.

"Cómo construir una estragia de comunicación política para las nuevas generaciones", a cargo de Antoni Rubí.

"Borges y la Inteligencia Artificial", a cargo de Andrea Colamedici.

"Sebreli, un escritor libre", a cargo de Marcelo Gioffre.

"Herramientas de IA para la investigación en Ciencias Sociales", a cargo de Valeria Odetti.

Más información: [email protected] / WhatsApp: +54 9 11 4478-6463