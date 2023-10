El ex rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y director del Observatorio Hacer Educación, Alberto Barbieri, presentó el libro Cómo transformar la educación y no fracasar (otra vez) en el intento. El material no solo se queda en el diagnóstico preocupante de la situación, que lo lleva a concluir que el problema central se vincula a la gestión, también hace una propuesta concreta para resolverlo. “El docente es la solución, el docente no es el problema”, advirtió.

“Demos gracias que nuestro país tiene docentes, los países centrales no están consiguiendo docentes, la inversión en el docente es la inversión más rentable para un país”, evaluó Barbieri. “Hay que barajar y dar de vuelta por completo en la gestión educativa”, sostuvo el miércoles 11 de octubre en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde presentó el libro.

Para Barbieri y el equipo de Hacer Educación, es clave crear una agencia descentralizada y autárquica para gestionar la educación, para que esta materia central y estratégica no esté atada a un territorio y al poder de turno. “En un país sumamente polarizado, uno de los pocos consensos gira en torno a que la educación está en crisis y que es preciso una urgente transformación”, remarcó Alberto Barbieri.

Editado por Eudeba y Siglo XXI, la obra ofrece en la primera parte un pormenorizado diagnóstico de la crisis educativa que atraviesa el país, y más adelante, aporta algunos lineamientos para impulsar los cambios que se necesitan con ideas y propuestas orientadas a transformar la gestión.

Barbieri detalló que para evaluar si una gestión es eficiente basta mirar si se cumplen los objetivos, y como esto no sucede en educación, el ex rector propone “reparar” esa falla. “Gestionar implica comprender contextos diferentes, tanto para formular las políticas educativas como para implementarlas”, destacó.

“Hay quienes aseguran que la solución es una mayor inversión en educación. Si seguimos con un sistema con este nivel de ineficiencia de gestión, invirtamos lo que invirtamos, el resultado siempre va a ser malo”, enfatizó.

Una agencia autárquica y descentralizada de educación

El libro propone crear una Agencia Nacional de Educación, con el propósito de jerarquizar la coordinación de las políticas educativas a través de un organismo de carácter federal con respaldo del Poder Legislativo.

“El objetivo de esta agencia –explicó- es consolidar herramientas técnicas que permitan articular la gestión federal de las políticas educativas, coordinando su diseño e implementación con todas las jurisdicciones intervinientes. Esto permitiría construir legitimidad desde la esfera política para viabilizar la implementación de las políticas educativas a nivel nacional”.

Argentina es uno de los países de Latinoamérica con mayor desigualdad de aprendizajes

Barbieri remarcó que este nuevo organismo sería un ente autárquico descentralizado que absorbería algunos aspectos destacados del actual ministerio actualmente existente, y desarrollaría áreas nuevas para la gestión efectiva de los proyectos y la profundización de las agencias de acreditación que habilitan el funcionamiento de los sistemas federales, con cargos a los que se acceda con aval legislativo y concurso de antecedentes.

Con este nuevo organismo, no atado al Ejecutivo, se lograría que las políticas educativas se sostengan en el tiempo y estén separadas del electoralismo.

La Agencia podría funcionar como un organismo que garantice una mirada a mediano y largo plazo: “Sus funcionarios permanecerían seis años en el cargo, designados por el Senado; de esa forma se podría avanzar en los compromisos de gobierno, fortaleciendo la responsabilidad de los funcionarios públicos de todas las jurisdicciones”.

El libro sugiere algunas propuestas abiertas, que funcionen como disparadores o inspiración para pensar los cambios que se necesitan. De ahí que Barbieri haga hincapié en “transformar a las escuelas en unidades de gestión, porque es donde confluyen los directivos, los estudiantes, docentes, los no docentes, auxiliares y las familias. La respuesta está en la escuela, porque es ahí es donde suceden los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nuevamente, la base es articular consensos”.

Agregó que “la educación se transforma con gestión integral, poniendo el foco en las escuelas y en las herramientas necesarias para resolver problemas que la afectan en el día a día”.

Por último, Barbieri destacó: “estamos decididos a sentar las bases para abrir una discusión sincera y profunda acerca de lo que se necesita en la educación argentina. No encontrarán en este libro soluciones mágicas, sino algunas propuestas que pretenden ofrecer y poner en discusión ideas y alternativas para impulsar los cambios que se necesitan".

Algunos temas que se abordan en el libro:

La transformación del sistema educativo exige articular consensos básicos entre todos los actores que lo constituyen, a mediano y largo plazo.

Definición y análisis de la crisis del sistema educativo, vínculo entre la escuela y el mundo.

Ausencia de datos concretos, localizados y actualizados para un abordaje preciso y competente.

Historiografía del sistema educativo argentino en contexto latinoamericano y regional.

Creación de una Agencia Nacional de Educación.

Financiamiento del sistema educativo argentino.

Articular el sistema educativo con el nuevo paradigma tecnológico y productivo.

Gestión como respuesta a la crisis educativa.

Dotar a las escuelas de poder de decisión y recursos financieros manejados por los actores localizados en cada institución.

Crear equipos de gestión y jerarquizar a los equipos directivos para que puedan desempeñar sus roles con solvencia y conocimiento.

El aprendizaje a lo largo de toda la vida (ALTV) debe ser un pilar de cualquier proyecto educativo.

