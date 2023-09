Intelectuales reflexionaron sobre la actualidad de la educacion en argentina

La quinta edición del Foro de Líderes por la Educación se realizó este lunes 11 de septiembre entre las 8:30 a las 17 a través de Perfil.com desde la Casa Sarmiento en la Ciudad de Buenos Aires (Casa de la Provincia de San Juan). La organización estuvo a cargo de Perfil Educación junto a la Universidad de Buenos Aires y UNICEF Argentina.

Desde Casa Sarmiento, y luego de la apertura del evento a cargo de UNICEF, Martín Kohan, Nicolás Trotta y Sergio Berensztein debatieron sobre realidad argentina educacional y las dificultades con las que se encuentran tanto las Instituciones como las familias y los estudiantes.

Auspiciaron el V° Foro de Educación Pan American Energy, OSDE, BNA y el Gobierno de San Juan. Todo el evento se transmitió por streaming.

El escritor y docente universitario Martín Kohan se explayó sobre las dificultades que se encuentran hoy en día: "En general, la remuneración de los docentes no es digna. Se piensa que el docente gana por la cantidad de horas que está frente a clases y eso daña la calidad de enseñanza." Además dijo: "Un docente necesita tiempo para poder realizar actualización de saberes e investigación" sobre quienes están a cargo de grupos de alumnos y dictan clases con lo aprendido en los primeros años de enseñanza. A su vez, Nicolas Trotta, ex ministro de educación dijo que vivimos en una sociedad con mucha desigualdad, derechos vulnerados y que la mitad de los niños en la Argentina están en la pobreza y que: "No aprende igual un niño o niña de sectores vulnerados a uno de clase media, donde hay mayor necesidad debe haber mayor escuela". Señaló que se necesita una educación transformadora, donde haya un acompañamiento, que quien más lee, mejor aprende y que también se pueda insertar la tecnología dentro del aula. Con respecto al financiamiento de la educación, el ex Ministro Trotta se refirió a que se necesita una Ley de financiamiento educativo, que debemos lograr una inversión del 6% en educación y que "1 de cada 4 pesos invierte el gobierno nacional en educación".



El doctor y magíster en Ciencia Política, Sergio Berensztein explicó: "Exportamos 6.000 M USD en conocimiento, y que hay que focalizar en la calidad de la educación para poder producir es necesario una población educada". A su vez, Berensztein dijo: "La educación requiere mucha inversión en estructura física, la idea de aula se está transformando en híbrida".

Nicolás Trotta, ex ministro de Educación, también remarcó: "La Argentina está atravesada por una profunda desigualdad. Uno de los derechos de niños y niñas en situaciones frágiles es la educación de calidad. Donde hay mayor necesidad tiene que haber mayor escuela. Los derechos que podemos garantizar en nuestros hogares no pueden garantizarse en otros hogares y las universidades son instituciones educativas muy importantes para la nación".

Además agregó: "Cuando un chico no termina la secundaria es un signo de un fracaso social. Necesitamos más estado, más escuela. Durante la pandemia, con enorme compromiso se intentó enseñar la distancia, en un momento de tanta incertidumbre y dolor. En la política se suele pensar que la educación es la escuela donde van nuestros hijos, y el país es muy diverso. "

El cierre del V Foro de Líderes por la Educación contó con la presencia Luisa Brumana, directora de Unicef Argentina; Ricardo Gelpi, rector de la UBA; Jorge Fontevecchia, presidente y CEO de Perfil y Jaime Perczyk, ministro de Educación de la Nación.

