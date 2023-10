Alberto Sileoni, Director en la Dirección General de Cultura y Educación en PBA , aseveró que la emergencia de Javier Milei es debido al "hastío, la insatisfacción y la necesidad de un cambio". Su relación con Martín Insaurralde y la construcción del nuevo peronismo, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Antes de entrar en el tema de las elecciones, desde el punto de vista de Buenos Aires y Martín Insaurralde, ¿qué reflexión hace usted, a cargo de tantos Ministerios de Educación, de qué mal hizo la educación para que los jóvenes, en un porcentaje más alto que los adultos, voten por Javier Milei?

Es muy difícil la pregunta porque hay opiniones encontradas al respecto. Algunos dicen que el voto joven es un voto mayoritariamente de Milei y puede ser, pero también no alcanza la explicación de la performance que tuvo el candidato solo con el voto joven. Hay un corte en todas las clases sociales y en todas las franjas etarias.

Una explicación, que no excluye a otras, pero que es la más fuerte, es la del hastío, la insatisfacción democrática que tiene una gran parte de la ciudadanía con los gobiernos que pasaron con la conducción del Estado Nacional, que son los nuestros y, por supuesto, que entre 2016-2019 (Juntos por el Cambio).

Esa insatisfacción se traduce en una decisión de "pongo mi voto en alguien nuevo", siempre el cambio es tentador en las elecciones y esto está bien porque luego, cuando uno le pregunta a esa persona que decide ese voto si está de acuerdo con la escuela pública, la respuesta es que sí, y si se consulta si concuerda con la venta de órganos dice que no.

Entonces, aún esas reflexiones no me parecen contradictorias en las personas. La sociedad vota como le parece que tienen que hacerlo, pero sintetizando, lo que predomina en esa decisión es el hastío, la insatisfacción y la necesidad de un cambio.

Nosotros, como fuerza política, tenemos que hacer lo posible para poder transmitir que a pesar de que tenemos pasado, no lo escondemos. Tiene luces y sombras, pero también podemos ser ese cambio que la sociedad requiere.

La polémica por el Yate Gate

El affaire de Insaurralde, a su juicio, ¿beneficia al candidato libertario o a JxC?

Lo diría de otra forma, y es que no le hace bien a la política. La actitud que tenemos es la que tomó el gobernador, que rápidamente dispuso el cese o lo que fuera, hay una renuncia, se acepta, hay un proyecto de ley para disolver la Jefatura de Gabinete y hay que seguir para adelante.

Pero no para esconder las dificultades, sino que hay que seguir hacia delante porque estamos gobernando la Provincia y lo que nos exige la ciudadanía es mejorar la educación, resolver las 90 mil calles de asfalto que hay en el Conurbano, hacer lo que hay que hacer.

Entonces, no podemos quedarnos en ese problema ni entrar en un estado de perplejidad. Hay que hacer lo que se viene haciendo. La realidad es que el gobernador tiene autoridad moral para decir "voy a seguir dando vueltas la provincia" porque hace seis años que las da. Todos sus ministros estamos haciendo lo mismo.

Es una situación que no está bien, en algún sentido, daña. No creo que hipoteque las chances ni de nuestro candidato a presidente ni el de nuestro candidato a gobernador. Pero sí lastima, claro que sí.

¿Cómo era Insaurralde como jefe de Gabinete? ¿En el pasado, la existencia de la Jefatura de Gabinete era realmente operativa, es decir, todos los ministros estaban en contacto directo con él o era una figura política que no hacía de coordinador de todos los ministros?

Lo voy a institucionalizar. Nuestra Dirección General de Cultura y Educación tenía relación estrecha con la Jefatura de Gabinete, la cual llevó adelante el programa "Conectar Igualdad", lo hizo muy bien y estamos distribuyendo 170.000 netbooks. En lo funcional e institucional, no puedo decir que hubiera un problema sino que todo lo contrario y a disposición.

Usted lo conoce y lo viví en la Nación también. Tienen un rol de articuladores, abridores de puertas, aceitar las cosas para que salgan, y eso en la relación institucional que tuvimos sucedió.

Y ahora, al no haber Jefatura de Gabinete, entonces, ¿cómo sería? ¿Se pasaría a tener relación directa con el gobernador?

No, porque el gobernador, en los fundamentos de la decisión, está diciendo que pasarán a distribuirse entre el resto de los ministerios, y eso habrá que trabajarlo pero es posible hacerlo también así.

¿Qué cree que le pudo haber pasado a un jefe de Gabinete eficiente, como usted cuenta, que no tomara conciencia de lo que le estaba sucediendo?

Hay cosas del dominio de la vida personal que es difícil meterse, muchos tenemos cuidado en esas cosas, no hacemos de eso un tema de todos los días. No porque nos competa directamente, sino porque tenemos que seguir hacia delante. Debe haber situaciones personales, no las conozco, no tengo ni capacidad ni autoridad para hablar del tema.

Lo que puedo decir es que, institucionalmente y en términos de la política, da razón a algunos sectores que descreen de las prácticas políticas.

El nuevo PJ

Déjeme unir un tema con otro. ¿Será que, de alguna manera, tenía razón Axel Kicillof cuando dijo que el peronismo tenía que tocar una nueva melodía y a lo que nos estamos enfrentando es a síntomas de un proceso de deterioro o desgaste de una perspectiva?

No tengo dudas de que es así, coincido con su cita y el gobernador. A la vez, el gobernador coincide con los dichos de la Vicepresidenta, aunque algunos entiendan que ahí hay una controversia.

Para ponerlo en términos concretos, el que verdaderamente agarró el bastón de mariscal fue Kicillof.

El peronismo tiene que tocar una nueva melodía y Kicillof fue el que agarró el bastón de mariscal. Refresquemos, oxigenemos. La ciudadanía nos está diciendo que tenemos que hacer otra cosa. En ese marco, tanto Axel como Sergio Massa pueden representar otro modo de mirar la realidad.

Necesitamos revisar, oxigenar. La vertiginosidad de la vida política Argentina hace que 15 o 20 años sean muchos porque pasan cosas diariamente y muy importantes.

Entonces, nadie debe sentirse ofendido por esa expresión. Se necesitan ideas nuevas, originales, hacer política de otro modo. Sí es una discusión de estos días y creemos que no es para el lado de los que se autodenominan libertarios, que entienden que al Estado hay que dinamitarlo.

Nos parece que es con más inversión, más Estado, mejorándolo a éste, mejorando la educación. Es con una presencia mayor del Estado, no con menos.

El desempeño educativo en Argentina

Alejandro Gomel (AG): Hablando de las nuevas ideas y de oxigenarse, y tiene que ver con el tema educación. A muchos les sorprendió lo que dijo Cristina la última vez que habló en la UMET sobre educación, haciendo foco en los paros docentes, diciendo que los chicos tienen que estar en la escuela y que tienen que dar esa discusión.

Hasta le valió un comentario de Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad, que le dio la bienvenida a esa discusión que ellos dan hace mucho tiempo.

¿Hay un cambio también en este eje en cuanto a qué hacer con los paros docentes y la relación con los sindicatos? ¿Hay ahí también un cambio que tiene que ver con esta oxigenación de la que habla?

En Buenos Aires, hace cuatro años que las clases empiezan normalmente. O sea, hicimos un avance muy significativo en relación de materia con los gremios, y no es como opinan algunos de que no hay paro porque Roberto Baradel es amigo del gobernador.

Lo nombro y no lo nombro más porque es una persona injustamente denostada. No hay paros en Provincia porque hay una voluntad de tener una paritaria abierta, pero me apuro porque el paro no es lo único que hace que no haya clases en las escuelas.

Entonces, coincido con su idea original o la que presenta en la pregunta. Lo que viene, y esta es una preocupación, es que haya clases todos los días. Ahí tenemos que trabajar mucho en el tema del ausentismo de los docentes, trabajar con las familias para que manden a los hijos todos los días. Después de la pandemia, quedaron algunas secuelas.

También hay que advertir que el día de clases es sagrado, eso también una responsabilidad del Estado porque puede ser que un día no haya clases porque haga frío u otro porque haga calor, eso es una responsabilidad nuestra y estamos trabajando mucho.

Vieron que este invierno, aunque fue más benigno, el tema del frío no fue un tema de agenda.

Le debemos a la sociedad, que puso confianza la escuela pública, que en esa escuela pública haya clases todos los días, y esa es una tarea que tenemos por delante.

AG: ¿Hay una responsabilidad de los docentes? Decía que los docentes vayan todos los días, hay cierta corriente que habla de esto, que dentro de lo que es el estatuto docente tienen mucha flexibilidad en cuanto a los días que se toman, licencias. ¿Hay que revisar un poco esto?

No sé si iría por el lado de revisar los derechos, sino que de algunas otras alternativas que habrá cuáles son, que no podría decirlas hoy, pero que hagan que haya clases. Tomamos algunas decisiones.

Antes cuando un docente faltaba o pedía una licencia larga había que hacer que ese cargo fuera acto público. Ahora, un director de escuela puede rápidamente nombrar a un docente para que haya menos clases caídas, pero debo reconocer que todavía en Buenos Aires y en todo el país hay más clases caídas de las que acepta el sentido común de la sociedad y eso hay que trabajarlo.

Es lo que viene adelante. Porque vuelvo a decir, resolvimos el tema de la conflictividad, en algún sentido, más allá de que en estos días paró una fracción minoritaria de un gremio. Resuelta la conflictividad, se devela que la conflictividad docente no era el único motivo de suspensión de clases. Tenemos que trabajar con los otros.

