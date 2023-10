“Fue una conducta inaceptable": habló Kicillof tras el escándalo de Insaurralde

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se mostró "enojado" y "con bronca" tras el escándalo que protagonizó el ex jefe de gabinete provincial, Martín Insaurralde, involucrado en un episodio que salió a la luz un día antes del primer debate presidencial.

Durante una entrevista que brindó en C5N, Kicillof dialogó abiertamente sobre la "conducta inaceptable" de su ex funcionario, cuyas fotos en un yate de lujo junto a la modelo Sofía Clerici impactaron de lleno en la imagen del oficialismo en plena campaña electoral.

Consultado por el periodista Gustavo Sylvestre, el gobernador bonaerense remarcó que "Martín [Insaurralde] cometió un grave error. Fue una conducta inaceptable, que no cabe en nuestro gobierno".

"Ante eso se reaccionó rápidamente: ese mismo día me puse en contacto con Martín y resolvió presentarme la renuncia. No iba a poder durar más que ese día en el cargo", explicó Kicillof en el programa Minuto Uno, transmitido por C5N.

En cuanto a las especulaciones e hipótesis en torno al caso, el mandatario provincial tomó distancia del ex jefe de gabinete y afirmó que se trata de "explicaciones que tendrá que dar él [Insaurralde]".

Al mismo tiempo, el gobernador aseguró que no estaba al tanto del viaje de Insaurralde y que se enteró del escándalo cuando salía de un acto organizado por el 80° aniversario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

"Eso que se vio en la foto no somos nosotros", enfatizó Kicillof

Axel Kicillof. Foto: C5N (Captura de pantalla)

"Yo no sabía que iba a tomarse esos días ni a donde se iba a ir. Por tanto, actuamos con decisión, actuamos con firmeza en medio de una campaña muy complicada", detalló Kicillof en C5N.

"Eso que se vio en la foto no somos nosotros", objetó el gobernador y consideró que la decisión de apartar a Martín Insaurralde fue correcta porque "había que dar un corte rápido a la situación".

Sergio Massa apuntó contra Sofía Clerici por el caso Insaurralde: "Esta chica ya tuvo un antecedente"

El escándalo que "salpicó" al oficialismo un día antes del debate presidencial

El ex jefe de Gabinete del gobierno de Buenos Aires, Martín Insaurralde, renunció el fin de semana pasado a su cargo luego de que se conocieran fotos suyas junto a la modelo Sofía Clerici en un yate lujoso por el mar Mediterráneo.

"Como no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral, presenté hoy mi renuncia al cargo de jefe de Gabinete de la Provincia", expresó en un comunicado el ahora ex funcionario.

Escándalo Insaurralde: apuntan a los funcionarios que llegaron con él al gobierno de Kicillof

Insaurralde se desempeñaba en el cargo desde el año 2021, designado luego de las elecciones legislativas de entonces.

El escándalo tuvo un grado de repercusión significativo por el contexto específico de su gestación: las fotos se difundieron en la cuenta de Instagram de la modelo justo un día antes del debate presidencial que tuvo lugar en Santiago del Estero.

De hecho, una encuesta elaborada por CB Consultora llamó la atención sobre el hecho de que luego del escándalo, varios votantes (especialmente los indecisos) no estarían dispuestos a acompañar con su voto al oficialismo en los comicios generales de octubre.