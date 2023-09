Ministros de Educación se reunieron para debatir sobre los desafíos de la educación argentina

En el marco del V Foro de Líderes por la Educación organizado por el Grupo Perfil junto a UNICEF y UBA, que se llevó a cabo en Casa Sarmiento, Ministros de Educación del país debatieron sobre el futuro de las enseñanzas académicas a las nuevas situaciones que se presentan día a día en los distintos contextos.

A lo largo de la jornada, se dio lugar a grandes debates junto a rectores, intelectuales, investigadores, docentes y estudiantes interesados en compartir sus reflexiones e ideas mirando el presente y hacia el futuro de las enseñanzas en el país.

En este segmento del debate fue moderado por la periodista Rosario Bernasconi de Editorial Perfil. Los ministros de Educación de distintos puntos del país debatieron acerca de las diferentes realidades y problemáticas que hay en las enseñanzas de las distintas provincias.

Alberto Sileoni, ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires abrió el segmento donde homenajeó a 1.200.000 maestros y maestras de Argentina y afirmó que: "no hay futuro sin consensos, ni inversión sostenida". Desde Casa Sarmiento el funcionario se refirió al prócer por su aporte a la educación del país. Además, aseguró que el sistema educativo tiene "deudas con los bonaerenses" y no cree que puede haber consensos en una sociedad tan vertiginosa como la actual. El ministro está convencido de que las provincias deben trabajar en conjunto e incorporar las nuevas tecnologías y una segunda lengua a la enseñanza. Asimismo, deben seguir distribuyéndose libros, becas y buenos salarios en el sistema educativo.

También estuvo presente José Thomas, Director General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, quien marcó la importancia de: "el Estado no puede desentenderse de la gran responsabilidad que es crear ciudadanos", la cual segùn el funcionario Domingo Faustino Sarmiento vio hace 100 años. Además, señaló que en la provincia de Mendoza han tenido un gran avance en las escuelas secundarias "llenando las aulas" cerró.

La ministra de Educación de Tierra del Fuego Analía Cubino afirmó: "Es muy difícil gestionar en soledad" además focalizó la importancia de crear "escuelas con menos fronteras y eso se logra con más democracia". Al finalizar su participación parafraseó al ex presidente Raúl Alfonsin al indicar que "con la democracia se come, se cura y se educa". La funcionaria está de acuerdo con llevar el celular a las aulas ya que lo considera necesario como herramienta pedagógica y material didáctico. Además afirmó que "tenemos que enseñar a los estudiantes a argumentar, pensar distinto y respetar al otro". En este contexto enfatizó que "no puede haber escuelas sin democracia, ni democracia sin escuelas".

Walter Mario Grahovac ministro de Educación de Córdoba en su exposición puso la mirada en el sistema educativo de Uruguay : "Es un modelo a seguir en materia de enseñanza" planteó el funcionario. También agregó "para mejorar la educación es necesario que desde el nivel primario tengan 6 horas de clases en las cuales se enfatice en lengua, matemática, ciencias y una segunda lengua". Para esto, afirmò el ministro, "se requiere un trabajo en equipo entre Nación y las provincias". Además hizo hincapié en que "no se puede centralizar todo en Buenos Aires" y que hay "que construir un nuevo federalismo". El ministro cerró su exposición indicando que "hay que cambiar los planes de estudios y que deben actualizarse los curriculum en el campo de las disciplinas didácticas y pedagógicas".

El cierre del V Foro de Líderes por la Educación contó con la presencia Luisa Brumana, directora de Unicef Argentina; Ricardo Gelpi, rector de la UBA; Jorge Fontevecchia, presidente y CEO de Perfil y Jaime Perczyk, ministro de Educación de la Nación.

