"¿Quién gobierna en realidad?", curso de extensión académica de Juan Manuel Abal Medina

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) presenta el curso “¿Quién gobierna en realidad? El rol (oculto) de las instituciones”, a cargo de Juan Manuel Abal Medina. El programa invita a revisar cómo funcionan las instituciones políticas, qué rol cumplen en nuestras democracias y cómo impactan en los debates políticos actuales.

El curso comienza el lunes 17 de noviembre de 2025 a las 18:00 hs y se desarrollará en 4 clases sincrónicas virtuales (todos los lunes de 18:00 a 19:20 hs) a través de Zoom.

Abal Medina es Doctor en Ciencia Política por FLACSO-México, profesor en la UNSAM y en la UBA, investigador y autor de numerosos libros y artículos sobre teoría política, instituciones y democracia. Además, cuenta con una amplia trayectoria en gestión pública y académica, lo que le otorga al curso un equilibrio entre perspectiva teórica y experiencia práctica.

Este programa propone recorrer los orígenes y el funcionamiento del Estado y la democracia, los sistemas de gobierno y representación, y los mecanismos de toma de decisiones colectivas, brindando herramientas conceptuales sólidas para analizar el presente político.

Destinatarios: estudiantes, docentes, investigadores y toda persona interesada en el análisis político, social y cultural del presente. No se requiere formación previa.

Certificación universitaria: Al finalizar el curso, los participantes recibirán un certificado de asistencia otorgado por la USBA.

Programa académico

Clase 1 (17/11) – ¿Cómo estudiar las instituciones políticas?

La importancia de la comparación y del uso riguroso de los conceptos para una comprensión científica de la realidad política. ¿Cómo funcionan y qué hacen las instituciones? Ejemplos ilustrativos.

Clase 2 (24/11) – ¿Qué son el Estado y la democracia?

Origen y evolución histórica. Formas específicas que adoptaron. Estado y democracia en la actualidad: debates y proyecciones.

Clase 3 (01/12) – ¿Por qué, cómo y a quién obedecemos?

Las formas de gobierno más allá de la dicotomía monarquía-república, presidencialismo-parlamentarismo. ¿El poder estatal es uno solo o está dividido? ¿Qué es el federalismo?

Clase 4 (08/12) – ¿Cómo tomamos decisiones colectivas?

Diferencias entre decisiones individuales, públicas y colectivas. ¿Cómo votamos? Sistemas electorales: listas, candidatos, tachas y preferencias. Tecnología y voto electrónico. Los partidos políticos: ¿un mal necesario?

Inscripciones abiertas aquí.

Más información: [email protected] / WhatsApp: +54 9 11 4478-6463