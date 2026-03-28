Reunión informativa para el Posgrado en Periodismo de Investigación de la USBA

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), institución educativa creada por la Fundación Perfil, invita a participar de una reunión informativa sobre el Posgrado en Periodismo de Investigación, una propuesta académica orientada a formar profesionales en técnicas avanzadas de investigación periodística.

El posgrado se dicta en la sede de California 2731, en el barrio porteño de Barracas, dentro del edificio de Editorial Perfil. Allí, los estudiantes se forman en un entorno único, donde las aulas conviven con la redacción multimedia de Perfil, en la que se producen contenidos para el Diario Perfil, las revistas Noticias, Caras y Fortuna, además de Net TV, Canal E, Caras TV y Radio Perfil.

La propuesta académica se caracteriza por un fuerte enfoque práctico, que permite a los estudiantes trabajar sobre casos reales de investigación, desarrollando habilidades clave para el ejercicio profesional. A lo largo del programa, se abordan herramientas vinculadas a la búsqueda y verificación de información, análisis de datos, construcción de fuentes y desarrollo de investigaciones complejas.

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El plan de estudios incluye contenidos orientados al periodismo de investigación contemporáneo, con ejes como el periodismo de datos, técnicas de chequeo, acceso a la información pública, narrativas digitales y estrategias de producción de contenidos en profundidad, adaptadas al ecosistema mediático actual.

Además, el posgrado promueve el desarrollo de proyectos propios de investigación, con acompañamiento docente, lo que permite a los estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales y fortalecer su perfil profesional.

En este contexto, la USBA realiza reuniones informativas abiertas todos los martes a las 18.30, donde se presentan los detalles del programa, la modalidad de cursada, el cuerpo docente y las oportunidades laborales vinculadas al campo del periodismo de investigación.

Estas charlas representan una instancia clave para resolver dudas, conocer el enfoque del posgrado y acceder a información sobre el proceso de inscripción.

Reunión informativa: Martes a las 18.30

Más información:

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 5060-8474