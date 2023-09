Se realizó el V Foro de Líderes por la Educación organizado por Perfil y la UBA junto a Unicef

La quinta edición del Foro de Líderes por la Educación se realizó este lunes 11 de septiembre entre las 8:30 a las 18:30hs a través de Perfil.com desde la Casa Sarmiento en la Ciudad de Buenos Aires (Casa de la Provincia de San Juan). El importante evento cultural contará con la participación de ministros de Educación de todo el país, organizaciones civiles, investigadores y rectores de las principales universidades. La organización estará a cargo de Perfil Educación junto a la Universidad de Buenos Aires y tendrá invitados especiales de parte de UNICEF Argentina. El evento transmitió en vivo por el canal de YouTube de Perfil y también por Perfil.com.

La jornada especial reunió a ministros, docentes, estudiantes, rectores de Universidades e intelectuales que debatirán desde sus distintas miradas, la educación del presente y del futuro. Además, el cierre estará a cargo del presidente y CEO de Grupo Perfil Jorge Fontevecchia junto a Luisa Brumana, directora de UNICEF Argentina, Ricardo Gelpi, rector UBA y Jaime Perczyk, ministro de Educación de la Nación.

Una oportunidad para replantear y reimaginar el propósito del contenido de la educación y las modalidades de enseñar y aprender.

La jornada contó con grandes moderadores y oradores de varios ámbitos de la educación. Investigadores y académicos abrirán las mesas de debate luego de la apertura a cargo de Ítalo Dura, asesor de Educación para UNICEF, Latinoamérica y Caribe.

La apertura del evento contó con la participación virtual del asesor de Educación para UNICEF, Latinoamérica y Caribe, Ítalo Dutra. El primer panel contará con la moderación de Laura Basabe, Coordinadora General del programa UBA XXI y estará integrado por investigadores académicos y contará con las exposiciones de Nancy Montes, FLACSO y OEI, especialista en estadísticas sociales y educativas. Cora Steinberg, especialista de Educación de UNICEF Argentina y Daniel Feldman, integrante del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación de la UBA.

La segunda mesa estuvo integrada por estudiantes de escuelas secundarias preuniversitarias con la moderación de Felipe Vega Terra, director del Ciclo Básico Común (CBC). La tercera mesa contó con la participación especial de UNICEF Plan A, con la temática "¿Qué le proponen las y los adolescentes al próximo Gobierno?" y la moderación de Luciana Lirman, (COMMS-UNICEF).

El V° Foro de Líderes por la Educación es una iniciativa organizada por Perfil Educación, junto a la Universidad de Buenos Aires y la participación de invitados especiales de Unicef Argentina.

Luego fue el turno de la conferencia de docentes de escuelas primarias y secundarias convocados desde la Fundación Varkey, con la participación de Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey, que participará junto con a la Martín Salvetti, docente y finalista del Global Teacher Prize 2019, subsecretario de Educación de Lomas de Zamora y Mariela Guadagnoli, docente, arquitecta, finalista del Global Teacher Prize 2020 de forma virtual.

También estuvo presente la mesa que reunió a diferentes representantes de la sociedad civil como Esteban Torre, director de Educación de CIPPEC; Guido Donaire, Responsable de Alianzas y Desarrollo Institucional de la Asociación Conciencia; Marcela Browne, coordinadora de educación de la Fundación SES; María Aguilar, Directora del área de Educación para la Sostenibilidad en Eco House, quienes comentarán las tareas realizadas desde su organización y el rol e importancia que cumplen hacia y para la educación en Argentina.

Pasado el mediodía ministros de Educación de distintos puntos del país debatieron juntos sobre las distintas realidades y problemáticas que hay en las enseñanzas de sus provincias. Participarán: Soledad Acuña, de la Ciudad de Buenos Aires; Alberto Sileoni, Provincia de Buenos Aires; de forma virtual, José Thomás, Director General de Escuelas de la Provincia de Mendoza; Walter Mario Grahovac, de la provincia de Córdoba y Analía Cubino, de la provincia de Tierra del Fuego.

Los intelectuales Martín Kohan, Sergio Berensztein y Nicolás Trotta se reunieron para reflexionar sobre el futuro de la educación en Argentina y fueron moderados por la periodista de Perfil.com, Rosario Bernasconi. Los rectores de las principales universidades del país como la Universidad de Buenos Aires, junto con Ricardo Gelpi; Universidad Nacional San Luis con Víctor Moríñigo; Universidad Nacional Alto Uruguay con Fernando Semczuk y la Universidad Nacional de San Martín junto a Carlos Greco también estarán presentes en esta interesante jornada organizada por Perfil Educación y la UBA, donde los debates sobre los distintos niveles de la educación estarán presentes todo el día.

El cierre del V Foro de Líderes por la Educación contó con la presencia Luisa Brumana, directora de Unicef Argentina; Ricardo Gelpi, rector de la UBA; Jorge Fontevecchia, presidente y CEO de Perfil y Jaime Perczyk, ministro de Educación de la Nación.

Jorge Fontevecchia, presidente y CEO del Grupo Perfil cerró la quinta edición de la jornada y dijo: "Cuando nosotros comenzamos el Foro de Líderes por la Educación, hace cinco años, no se hablaba ni de arancelar ni de vouchers; es cierto que se habla del tema educación pero en Argentina se habla de temas que no parecían superados y no se habla de lo que nos parecería que implicaría la mejora. Así como el ministro de educación se preocupa por el 5% que no va a la escuela, nosotros nos preocupamos por lo que falta en la agenda, por lo que está incorrectamente puesto en la agenda. Sin dejar de reconocer que sin ninguna duda la Argentina a lo largo de estos 40 años de democracia hizo obligatoria primero, la educación media, y pasó a duplicar la cantidad de años de educación y sin dejar de mencionar la importancia de la universidad pública"

"La agenda de educación es fundamental para el desarrollo de la Argentina. Escuchamos a varios referentes importantes del sector público y privado que estuvieron hace un tiempo en este mismo cuarto. Hoy más que nunca resulta clave tener un enfoque en la agenda educativa. Los países de esta región enfrentan grandes desafíos. La educación en la primera infancia, la recuperación de los aprendizajes básicos. Hay aún una deuda central con la infancia, desde los 40 años de democracia nunca pudo la Argentina reducir la pobreza en los sectores infantiles", remarcó Luisa Brumana, directora de Unicef Argentina.

"Los más pobres de Argentina habían retrocedido de manera explicable, pero debemos construir un país donde eso no pase. Esto requiere un esfuerzo de la escuela, del estado y de la sociedad. Nosotros creemos en la educación pública, debemos defender la educación pública no arancelada. Hubo un nuevo arancelamiento en la dictadura. Se garantiza con financiamiento continuo, con acuerdos políticos sobre cuál es el objetivo", advirtió Jaime Perzcyk, ministro de Educación de la Nación.

"Estar al frente de una institución como la UBA requiere gran responsabilidad y compromiso. Todos los sectores, estudiantes y profesores, han logrado modernizar y adaptar el plan de estudios de la UBA, al cortar las carreras, priorizamos la excelencia académica. También trabajamos con el sector productivo. No es fácil el camino, a nivel local como a nivel global. El mundo está complicado. La educación universal sigue siendo nuestro desafío", remarcó Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Reviví la quinta edición del Foro de Líderes por la Educación organizado por Perfil, la UBA junto a Unicef

Auspiciaron el V° Foro de Educación Pan American Energy, OSDE, BNA y el Gobierno de San Juan.