Club Med: el pionero del all inclusive que revoluciona las vacaciones de nieve con su propuesta ski-in ski-out

Club Med, creador del concepto de vacaciones all inclusive, celebra 75 años de historia reforzando su propuesta de nieve con experiencias ski-in ski-out en los mejores destinos del mundo. Con resorts que combinan confort, aventura, gastronomía gourmet y actividades para toda la familia, la marca pionera se consolida como referente en turismo de lujo y se posiciona entre las opciones más elegidas por los viajeros argentinos.

Fundado en 1950 por Gérard Blitz, Club Med nació como un campamento en Mallorca que invitaba a la convivencia tras la posguerra. Con el tiempo, se transformó en un estándar global del turismo con el concepto de vacaciones todo incluido. Innovaciones como el buffet en 1965, los Kids Clubs en 1967 o los sistemas cash-less —hoy pulseras digitales— marcaron el rumbo de la industria.

Actualmente, la compañía opera más de 70 resorts en 40 países y ofrece experiencias de lujo a través de sus líneas Premium All Inclusive y Exclusive Collection. En 2024, completó su reposicionamiento hacia el lujo con foco en sostenibilidad, bienestar e innovación, manteniendo su espíritu de comunidad a través de los G.O. (Gentils Organisateurs), miembros del staff encargados de crear experiencias memorables para los huéspedes, llamados G.M. (Gentils Membres).

La nieve ocupa un lugar central en esa historia de innovación. Desde 1956, con la apertura de su primer resort en Leysin, Suiza, Club Med ofrece la fórmula Ski All Inclusive, diseñada para disfrutar de la montaña sin complicaciones. Esta incluye pases a las pistas, clases grupales para todos los niveles dictadas por instructores expertos, gastronomía gourmet, barra libre, clubes infantiles, entretenimiento diario y hospedajes con acceso directo a pistas bajo el concepto ski-in ski-out. Cada resort cuenta además con rental de equipos de calidad y lockers personalizados que facilitan llegar y salir de las pistas con total comodidad.

El valor agregado de este modelo es la libertad: el viajero llega al resort y todo está resuelto, sin gastos extra ni necesidad de planificar. Desde la gastronomía hasta las clases de ski, cada detalle está incluido, lo que permite concentrarse en disfrutar y descansar.

El perfil del viajero argentino evolucionó en los últimos años. Si antes muchos se inclinaban por destinos en Estados Unidos, donde no existe una propuesta similar, hoy buscan experiencias all inclusive que combinen lujo y comodidad. Las familias valoran especialmente los Kids Clubs y la seguridad que les permite a los padres disfrutar de las pistas, el spa o la gastronomía sabiendo que sus hijos están cuidados. Al mismo tiempo, crece el interés por destinos lejanos como los Alpes o Japón, impulsado por la búsqueda de pistas de clase mundial y vivencias culturales únicas.

La sostenibilidad y la personalización se volvieron claves en la decisión de viaje. Cada vez más conscientes, los viajeros priorizan resorts que integren prácticas responsables con el medio ambiente y servicios adaptados a sus necesidades.

El enfoque familiar es otro de los pilares de Club Med. Desde 1967, los Kids Clubs ofrecen actividades para bebés, niños y adolescentes, desde los cuatro meses hasta los 17 años. Las propuestas van desde juegos sensoriales para los más pequeños hasta clases de ski o snowboard a partir de los 4 años, o talleres digitales para los más grandes. Así, cada integrante de la familia encuentra su espacio, mientras los padres pueden relajarse en un entorno seguro y divertido.

Las posibilidades van mucho más allá del ski: caminatas en la nieve, espectáculos nocturnos, cenas gourmet y actividades culturales permiten crear recuerdos inolvidables. La comodidad del todo incluido elimina el estrés y convierte cada día en una experiencia compartida.

Los resorts de nieve de Club Med se ubican en escenarios de primer nivel. En los Alpes franceses destacan Tignes, Valmorel, Les Arcs Panorama y Serre Chevalier, este último muy elegido por familias argentinas por su ambiente cálido, sus 300 días de sol al año y su pista más larga de Europa.

En Canadá, Québec Charlevoix, inaugurado en 2021, se convirtió en un referente. Situado en Le Massif, combina vistas al río San Lorenzo, un desnivel de 770 metros —uno de los más altos al este de las Rocosas—, ski-in ski-out, gastronomía inspirada en la cocina quebequense, Kids Clubs y actividades como spa nórdico, caminatas o trineos. Su diseño moderno y el compromiso con la sostenibilidad, como el reciclaje de residuos en biogás, lo convierten en un destino singular. Por su parte, en Asia, Japón es uno de los favoritos para quienes buscan la famosa nieve en polvo y el atractivo de combinar deporte, cultura y gastronomía.

Con más de siete décadas de trayectoria, Club Med se mantiene fiel a su esencia innovadora y comunitaria, al mismo tiempo que refuerza su posicionamiento en el segmento de lujo. Su propuesta de nieve, centrada en el todo incluido y el acceso directo a las pistas, lo convierte en una opción ideal para las familias argentinas y para todos los viajeros que buscan experiencias memorables en los mejores paisajes del mundo.