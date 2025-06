Cómo empezar a hacer trading en Argentina: guía práctica 2025

Cada vez más argentinos se lanzan al mundo del trading online como forma de inversión y generación de ingresos. Pero empezar sin información puede ser riesgoso. ¿Cómo elegir un bróker confiable? ¿Qué plataformas convienen? ¿Es posible operar desde Argentina en 2025 sin caer en estafas? En esta guía completa para principiantes, te explicamos todo lo que necesitás saber para dar tus primeros pasos en el mercado financiero de forma segura y planificada.

Primeros pasos para operar con los mejores Brókers en Argentina

Los mejores brókers en Argentina te brindan un montón de oportunidades para desarrollar tu estrategia de trading, pero ¿Por dónde empezás?

En esta guía paso a paso, te mostramos cómo podés arrancar, y si bien estos pasos no garantizan el éxito, sí pueden darte la base que necesitás mientras construís tu confianza.

Eligiendo un Bróker

Antes de que empieces a operar, necesitás encontrar el bróker adecuado. Acá tenés algunas cosas a identificar en tu búsqueda.

Regulación y licencias

Primero y principal, tenés que operar con un bróker regulado. La regulación no elimina el riesgo, pero sí mantiene al bróker legalmente responsable, brindándote cierta protección contra posibles estafas o malos tratos. No vas a tener ninguna seguridad o recurso para reclamos si el bróker no está regulado.

Organismos extranjeros proveen regulación de brókers en Argentina. Esto significa que los brókers establecen una entidad offshore (extranjera), y luego obtienen licencias de un organismo como la FSA en Seychelles o la FSC de Mauricio.

Si bien la Comisión Nacional de Valores (CNV) es el regulador de servicios financieros de Argentina, este organismo no ofrece licencias a los brókers de Forex y CFD.

Costos de Trading

Una vez que te aseguraste de que el bróker está regulado, echale un vistazo a sus costos de trading. Los costos principales vienen en forma de spreads y comisiones, y muchos brókers publicarán estos datos en su sitio web.

Diferentes tipos de cuentas de bróker van a tener sus propios spreads y comisiones, pero a esto lo analizaremos con más detalle en la sección "Selección de un tipo de cuenta" más abajo.

Otros costos a considerar son los costos de retiro, los costos de depósito y las tarifas swap (o rollover). Muchos brókers no te van a cobrar por retirar o depositar tu dinero, pero los proveedores de pago pueden aplicar sus propias tarifas.

Las tarifas swap son más comunes y se incurren cuando mantenés tu posición abierta más allá del final del día de trading. A menos que estés usando una cuenta swap-free (sin swap), esto es una parte aceptada del trading.

Rango de instrumentos

Si estás buscando operar con Forex, vas a encontrar que la mayoría de los brókers ofrecen operaciones en un amplio rango de pares de divisas mayores (algunos de los pares más frecuentemente operados en la industria, y todos incluyen el Dólar de los Estados Unidos (USD).

Sin embargo, probablemente vas a querer construir una estrategia de trading más diversa, por fuera de los pares mayores. En este caso, buscá brókers que puedan darte soporte ofreciendo también los pares menores y exóticos que necesitás.

Los pares menores también se operan con frecuencia, pero no incluyen el USD. Los pares exóticos incluirán una divisa de una economía global importante y una de una economía emergente.

También es posible que quieras operar otros tipos de contratos por diferencia (CFDs). Justin Grossbard, experto en trading de Forex y cofundador de BrokersRegulados, explica que:

"Mintras elegís tu bróker, recomiendo que veas los otros tipos de CFD que ofrecen".

"Muchos brókers ofrecen CFDs sobre criptomonedas, fondos cotizados en bolsa (exchange-traded funds) y materias primas (commodities), lo cual podría interesarte. Es realmente importante encontrar un bróker que pueda darte soporte en la forma en que querés operar".

Selección de un tipo de cuenta

Para operar con el bróker, vas a necesitar una cuenta de trading. Entre las más comunes encuentras las Cuentas Estándar y las Cuentas Raw (o el equivalente del bróker).

Las cuentas Raw son cuentas basadas en comisiones. Pagás una pequeña comisión para acceder a las tasas de cambio interbancarias, por lo que esta cuenta ofrecerá los spreads más bajos.

Las cuentas estándar simplifican tus costos al eliminar la comisión, pero para compensar esto, el bróker va a ampliar el spread.

Echale un vistazo a esta imagen para ver cómo funciona el precio en las cuentas Raw y Estándar.

Generalmente, el promedio de la industria para la comisión Raw es de alrededor de $3.50 por lado, por lote operado. Para este tipo de cuenta, un spread de 0.42 pips o menos en un par comúnmente operado como AUD/USD es muy bueno.

Por el otro lado, para la Cuenta Estándar, un spread de 1 pip o menos en un par comúnmente operado (como EUR/USD) es mejor que el promedio. Muchos traders prefieren las cuentas Raw debido al bajo spread, aunque haya una comisión.

También podés encontrar otros tipos de cuentas:

Cuentas sin Swap – No se ven afectadas por tarifas basadas en intereses nocturnos, y son adecuadas para traders islámicos.

Cuentas con Spread Fijo – Los spreads permanecen iguales y no fluctúan en precio.

Cuentas con Micro-Lotes – Las operaciones están disponibles en tamaños de lote más pequeños. Un micro-lote es 0.01 de un lote típico. Algunos brókers ofrecen nano-lotes, que son 0.001 de un lote.

Registro

Después de seleccionar tu tipo de cuenta, vas a necesitar registrarte. Esto usualmente será un proceso bastante rápido, ya que le conviene al bróker hacerlo lo más fácil posible para vos. Simplemente vas a tener que enviar tu información, y no debería tomar más de media hora.

La siguiente fase va a llevar un poco más de tiempo, ya que vas a necesitar confirmar tu identidad (ID) como parte de los requisitos regulatorios para la mayoría de los organismos de licencias alrededor del mundo. Esto podría llevar desde unas pocas horas hasta un par de días.

Este es un paso necesario para asegurar un trading seguro. Los brókers de Forex de buena reputacion en Argentina necesitan completar los procesos de "conocé a tu cliente" (KYC, por sus siglas en inglés) para verificar quién está operando en su red.

¡Cuidado! Si el bróker no te pide que confirmes tu identidad, esto es una señal de alerta, ya que podría no estar debidamente regulado.

Descargar tu software

Elegir un bróker es solo una de las decisiones que tenés que tomar. Para realizar operaciones en el mercado, también vas a necesitar elegir una plataforma de software. Las empresas deberían darte acceso gratuito a al menos una de estas plataformas, pero los mejores brókers en Argentina soportan varias opciones diferentes.

Algunos brókers ofrecen sus propias plataformas propietarias para operar. Si bien estas no suelen ser tan populares como las plataformas de terceros mencionadas anteriormente, muchas están diseñadas específicamente para complementar las características del bróker. Por ejemplo, la plataforma de eToro está construida para facilitar el copy trading y el social trading.

Proveer fondos en tu cuenta

El paso siguiente es agregar fondos a tu cuenta, y al igual que con la apertura, los brókers suelen hacerlo fácil. Ellos quieren que agregues dinero a tu cuenta y empieces a operar.

La mayoría de los brókers te van a permitir “fondear” tu cuenta con tarjeta de crédito/débito o transferencia bancaria. Algunos soportan billeteras electrónicas (e-wallets) como Skrill o Neteller, o fondeo con criptomonedas. Verificá para asegurarte de que tu método de fondeo preferido sea compatible.

No todos los brókers te permitirán fondear tu cuenta usando Pesos Argentinos, por lo que es posible que tengas que convertir esta moneda a una moneda base aceptable. Usualmente habrá un cargo por conversión para esto.

Realizando operaciones de práctica

Ahora que tu cuenta ya está completamente configurada, y ya estás listo para operar en los mercados, vas a requerir algo de paciencia. En lugar de lanzarte directamente a operaciones en vivo, es una buena idea practicar primero con una cuenta demo.

Todos los buenos brókers de Forex en Argentina te darán una cuenta demo para que juegues. Esta es un área simulada de tu plataforma de trading donde vas a realizar operaciones de práctica.

Una buena cuenta demo debería ser prácticamente ilimitada. Deberías tener una gran cantidad de fondos virtuales para usar, lo que te dará mucho margen para practicar. Además de esto, deberías poder operar con todos los instrumentos y características del bróker.

Operar en una cuenta demo siempre se siente diferente a operar en una cuenta real, simplemente por la falta de riesgo. Sin embargo, igual deberías apuntar a una experiencia completa. Es por eso que es bueno cuando los brókers te permiten usar demos extensas que sean lo más parecidas posible a la realidad.

Las cuentas demo no son solo para principiantes. Sí, vas a usar mucho tu cuenta demo cuando recién estás empezando, aprendiendo sobre el bróker y descubriendo cómo realizar operaciones. Pero es recomendable regresar a la demo cada vez que quieras probar una nueva estrategia o explorar un nuevo mercado. Veremos esto con más detalle más adelante, cuando hablemos de crecer y aprender.

Realizando tus primeras operaciones en vivo

Después de practicar a fondo en la cuenta demo, estás listo para realizar tus primeras operaciones reales. Esto requiere cuidado y consideración. El hecho de que hayas tenido éxito en la cuenta demo no significa necesariamente que vas a lograr el éxito instantáneamente en la cuenta real.

Esto se debe en gran parte al aspecto emocional del trading. Perseguir el riesgo puede ser adictivo, mientras que los nervios y la emoción asociados con las operaciones reales pueden dificultar la toma de decisiones.

Es importante operar de manera conservadora, al menos al principio. Usar un apalancamiento bajo y apegarte a tu plan de trading debería ayudarte a eliminar o controlar algunas de esas emociones.

Si es posible, intentá usar tamaños de lote más pequeños al comenzar. Esto reduce la ganancia potencial, pero también restringe el riesgo potencial. No todos los brókers ofrecen algo por debajo de un lote individual, pero aquellos que sí lo hacen pueden facilitar el puente entre el trading demo y el trading real.

Creciendo y aprendiendo

Brókers de excelencia te van a brindar muchas oportunidades para aprender más sobre trading, incluyendo lo siguiente:

Utilizá estos recursos tan a menudo como puedas para crecer constantemente tu entendimiento y convirtirte en un mejor trader. Recurrí al soporte del bróker siempre que lo necesites. Los mejores brókers están comprometidos a ayudarte a operar de forma segura y con confianza, así que contactá a sus canales de soporte si tenés alguna pregunta.

Cuando quieras explorar un nuevo mercado o probar una nueva estrategia, volvé a la cuenta demo. El trading se trata de intentar poner las probabilidades a tu favor. Empezar un nuevo tipo de trading en una cuenta real, sin práctica, facilita la el perder dinero rápidamente. Con la cuenta demo, estás obteniendo información útil sobre lo que puede funcionar y lo que no.

Convirtiéndose en un Trader más fuerte: lento pero seguro

Ganar confianza como trader no va a ocurrir de la noche a la mañana. Es un proceso largo y lento que requiere estudio y práctica para desarrollar tus habilidades y construir una estrategia ganadora.

Mientras estos pasos te dan una buena base, todavía hay un largo camino por recorrer. Dedicale tiempo a aprender de forma regular, y usá siempre las características de gestión de riesgo del bróker.

Asegurate de practicar con la cuenta demo cada vez que sientas la necesidad. Esto no puede eliminar el riesgo por completo, pero puede ayudarte a avanzar en la dirección correcta.