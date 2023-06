La marca argentina de buzos de egresados que destina una parte de su producción a fines solidarios

En una época del país complicada por distintos factores socioeconómicos y recuperándose de una pandemia mundial, hay muchas causas que necesitan una ayuda o que buscan gente para colaborar con ellos. Una de las marcas que se comprometió con esto fue Follow Me, marca de buzos de egresados, y que tiene como valor principal el compromiso social y con el medioambiente. Casa Garraham, Techo y San Fernando en Red son algunas de las causas donde la empresa colaboró. En cada una cumpliendo un rol distinto, pero aportando su granito de arena a una sociedad argentina que lentamente está empezando a levantar.

En casa Garrahan, Follow Me realizó una alianza con Baxtter y Texcom para colaborar con la casa, que desde hace 25 años recibe y aloja a 1.000 niños con sus familias por año, brindando indumentaria a los chicos que se encuentran alojados en la casa hospital. Los egresados que viajan con la empresa Baxtter participan en un concurso el cual, donando materiales reciclables, obtienen cuartos de liberado. A raíz de esto surge una linda acción con Follow Me. Este ya es el 6.o año consecutivo que los chicos y acompañantes de casa Garrahan reciben sus camperas de egresados, teniendo a la empresa TEXCOM, como proveedor, que dona la tela y entre Baxtter y Follow Me se encargan de la producción.

Con Techo, junto a la Escuela Escocesa San Andrés, la empresa se sumó a construir viviendas para familias en situación de emergencia habitacional. El vínculo con la Escuela Escocesa San Andrés permitió realizar la donación de una casa para mejorar las condiciones habitacionales de una familia, donde Follow Me participó con un grupo de egresados en la construcción. Participaron como voluntarios en la construcción alumnos, ex alumnos, profesores, familias y la empresa, coordinada por la Escuela Escocesa San Andrés y un equipo designado por techo en roles de liderazgo, logística y organización. Para este año, con el eslogan “Compra uno, dona uno”, cada dos futuros egresados que decidan realizar su buzo con Follow Me, donaran el valor total de uno de ellos a la fundación Techo, en representación de su institución.

Otra de las acciones que realizó la empresa a partir del 2022, fue con San Fernando en Red, que en conjunto comenzaron un trabajo articulado para lograr la reutilización de telas e indumentaria que queda en desuso. San Fernando en Red es una iniciativa impulsada por Red San Andrés, que tiene por objetivo generar sinergias, ser nexo entre recursos y necesidades, generar espacios de encuentro y reflexión conjunta; potenciando el trabajo de personas y organizaciones del Partido de San Fernando, y con el propósito de reutilizar las telas e indumentaria que quedan en desuso, a través de la Red, buscan un destino donde le den una segunda oportunidad en ferias o en talleres de costura o de arte.

Además, muchos de estos talleres, como el Complejo Padre Zanocchi, capacitan en costura o hacen emprendimientos e impulsan a personas a salir adelante. En el mes de junio, San Fernando en Red junto a Follow Me, realizaron un evento de Arte textil y Reciclado en el Campus de Escuela Escocesa San Andrés. Así, Follow Me día a día sigue comprometiéndose con distintas causas sociales, poniendo como bandera la ayuda social y el cuidado del medioambiente. Que además de todas estas acciones, se suma que todos sus productos, tanto como buzos, chombas, remeras, pantalones de temporadas pasadas, sobrantes y que no pasen el estricto control de calidad, son donados a hogares, merenderos y refugios.