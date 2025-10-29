La neurociencia revela el secreto de la creatividad: Estanislao Bachrach en Fundación OSDE

¿Es la creatividad un don reservado a unos pocos? La neurociencia, según el Dr. Estanislao Bachrach, responde con un rotundo “¡no!”. En la charla “Cómo entrenar tu creatividad y activar la innovación”, organizada por Fundación OSDE y moderada por Milagros Hadad, el reconocido neurocientífico desmitificó las ideas tradicionales sobre la creatividad y brindó herramientas concretas para desarrollarla en la vida personal y profesional.

“La creatividad es una habilidad que está en el cerebro, pero se va adormeciendo y hay que entrenarla, igual que tocar el piano o practicar un deporte”, explicó Bachrach. Según señaló, la educación tradicional tiende a inhibir el pensamiento creativo, pero con práctica y curiosidad es posible “despertar” esa capacidad.

Durante la conferencia, Bachrach propuso ejercicios prácticos para estimular la mente: “Un gran ejercicio es forzar al cerebro a asociar cosas que aparentemente no tienen relación. Cuando hacés eso, empieza a aparecer la novedad”, dijo. También recomendó cambiar la forma en que se aborda un desafío: “En lugar de buscar soluciones, busquen preguntas. La curiosidad es la madre de la creatividad.”

Las etapas del proceso creativo

El científico detalló las cinco fases del proceso creativo: preparación, brainstorming, incubación, evaluación e implementación. “Lo importante no es tener una buena idea, sino generar muchas. Cuantas más ideas tengas, más chances hay de que alguna sea realmente creativa”, señaló. En este punto, remarcó que la productividad es una aliada clave: “Está estudiado que cuanto más productivo sos, más creativo te volvés.”

Bachrach también diferenció dos conceptos que suelen confundirse: “La creatividad sucede en la cabeza de una persona o de un equipo; la innovación ocurre cuando esa idea se convierte en algo tangible, como un producto o un proceso nuevo”.

Milagros Hadad junto a Estanislao Bachrach.

El poder del error y la importancia de la motivación

El doctor abordó además la relación entre la creatividad y el fracaso, invitando a cambiar la mirada cultural sobre el error:

“En América Latina el fracaso tiene mala prensa, pero en otros lugares se celebra. En Pixar, por ejemplo, después de un error reúnen al equipo para analizar qué aprendieron y qué volverían a hacer. Ese aprendizaje es clave para seguir innovando.”

La motivación, subrayó, es otro factor esencial. “Sin motivación es muy difícil ejercitar la creatividad. Cuando entendés que ser más creativo te hace bien a vos, después eso impacta en tu equipo, tu cliente o tu familia.”

Las personas más creativas, según la neurociencia

Basándose en investigaciones de Clayton Christensen, Bachrach enumeró las cinco características comunes de las personas creativas:

Curiosidad constante. “Cuanto más curioso sos, más chances tenés de tener ideas nuevas.” Networking diverso. “Hablar con gente distinta te desafía con ideas que no se te ocurrirían.” Observación activa. “Convertite en antropólogo de tu industria: mirá donde los demás no miran.” Experimentación. “Hay que probar, aunque no sepas si va a funcionar.” Disciplina y juego. “Los creativos combinan rigor con diversión; como decía Dalí, dormite con una cuchara en la mano y despertate para pintar lo primero que se te ocurra.”

Creatividad para todos los días

Lejos de los clichés, Bachrach insistió en que la creatividad no pertenece solo al arte o la ciencia, sino a la vida cotidiana:

“La creatividad del día a día está en pequeñas decisiones: cómo organizar una oficina, cómo mejorar la atención al cliente o cómo resolver una charla difícil.”

Incluso compartió una anécdota de un pediatra que reemplazó la camilla de su consultorio por una tabla de surf: “Gastó poco, pero logró que los chicos se divirtieran y que el consultorio se llenara. Esa es creatividad aplicada.”

Un cierre inspirador

La charla concluyó con un mensaje claro: la creatividad no es un talento reservado, sino una actitud entrenable. “Las personas más creativas no son las más talentosas, son las que tienen intención: las que quieren hacer las cosas de manera diferente.”

Autoridades de OSDE - Cristian García Sarubbi - Director General del Grupo OSDE y Martin Pochat, Presidente del Grupo OSDE junto a Milagros Hadad y Estanislao Bachrach.

El evento, realizado el viernes 24 de octubre en el Auditorio OSDE en Buenos Aires, contó con la participación de Milagros Hadad, creadora de La Fórmula Podcast, y una gran asistencia de profesionales interesados en explorar cómo la neurociencia puede potenciar la innovación.

Sobre Estanislao Bachrach

Doctor en Biología Molecular y ex docente en Harvard University, es autor de los best sellers ÁgilMente y EnCambio. Referente internacional en neurociencia aplicada, su trabajo busca demostrar que la creatividad es una habilidad universal que puede entrenarse con práctica, curiosidad y disciplina.

Acerca de Fundación OSDE

Desde 1991, Fundación OSDE promueve la educación, el arte, la cultura y la salud integral. Su misión es tender puentes entre la comunidad, el bienestar y la prevención, generando espacios de encuentro y aprendizaje que trascienden lo sanitario y abordan la salud como un concepto integral.