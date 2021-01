Llega la 17° edicion del Pinamar Moda Look, edición 2021

El sábado 9 de enero a las 18 hs se llevará a cabo la 17 edición del “Pinamar Moda Look 2021” con una mega producción del empresario de la moda Guillermo Azar en Auditorio Piña. Av Bunge y Camino de los Pioneros.

Esta nueva edición del desfile más importante y prestigioso de la temporada, tendrá como escenario el bosque natural que nos brinda Pinamar en el verano, respetando así los protocolos vigentes del Municipio y de la provincia de Bs.As., para festejar su 17 aniversario junto a las modelos más lindas: Sofía Jujuy Jimenez, Soledad Solaro, Floppy Tesouro, Hernán Drago, Sofi Macaggi entre otras, quienes desfilarán en las pasarelas junto a los reconocidos diseñadores y marcas de indumentaria como Tivoglio, Sdc Joyeria Exclusiva, Eccomi Cua Jeans, Benito Por Marina, Rosarito, Vana Design, La Maja Shoes, Gotchabona Lingerie, Linea Rock By Sol Villarreal, Matty Azar, Amayra, Andrea Donnay, Corteza, Fiurla, Costantini By Roz’S, Fetiche By Mo,Sir Fausto, Somos Magnas, Violetta CosmÉTicos, Filum, Paula Cabrero, Las Oterito By Danu Otero, Moratta, y la presencia de Benito Fernandez quien será el encargado de cerrar el desfile.

Jujuy Jimenez, Soledad Solaro y Sofía Maccagi desfilarán por la pasarela del Pinamar Moda Look 2021.

El mega desfile más esperado del verano tendrá como conductores a Soledad Villarreal y Horacio Cabak. El make up estará a cargo de Estilo Ros Lashes by Romina Moreira y su equipo. Los peinados son de Vip Peluquerías con productos Biferdil. Producción de moda a cargo de Pitu Di Marco. Coordinación y logística general: Daniel Nogueira Idea, Producción y Dirección General : Guillermo Azar Prensa y acreditación: Charly Ronco

Biferdil y Violetta Cosmeticos presentan Pinamar Moda Look 2021/ Edición n°17.

Empresas que acompañan esta edición: Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Municipalidad de Pinamar, Hotel Howard Johnson, Joyeria Alvear, Hotel del Bosque, Catedral, Magret, Asociación Empresaria Hotelera Y Gastronomica De Pinamar y Lorena Palacios Coordinadora Ejecutiva.