Mariel Fernández visitó experiencias productivas y comunitarias en San Vicente

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández llevó adelante una recorrida por el partido de San Vicente con una agenda que combinó encuentro institucional, visita a proyectos de acceso a la tierra y a iniciativas productivas y comunitarias.

La jornada comenzó con un encuentro con el intendente Nicolás Mantegazza, en el municipio, donde dialogaron sobre la realidad actual de los distritos y los desafíos de la gestión en el contexto socioeconómico actual. En ese marco, la intendenta destacó la importancia de pensar políticas públicas con una mirada integral y señaló que “para la construcción de una propuesta de Gobierno en la provincia, es fundamental pensarla en su integridad, diversidad y apoyarnos en las experiencias comunitarias”.

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Luego, invitada por el jefe comunal, Fernández visitó el barrio Papa Francisco, uno de los desarrollos urbanísticos más importantes del distrito. Se trata de un barrio cerrado de administración municipal, una modalidad poco frecuente que permite al Estado local ordenar el crecimiento, planificar el desarrollo urbano y garantizar infraestructura. El proyecto representa además el mayor desarrollo de lotes con servicios de gestión pública de la provincia de Buenos Aires, con 720 familias que acceden a su terreno propio, en una política orientada a brindar respuestas concretas al acceso a la tierra.

La agenda continuó con la recorrida por el espacio comunitario y productivo “El Recreo”, ubicado en el barrio Parque Ibáñez, donde también participó el intendente local. Allí se desarrollan diversas actividades como carpintería en melamina y, en conjunto con una empresa de internet, se brinda el servicio de instalación domiciliaria para garantizar conexión a las familias de la zona. Además, se realizan prácticas deportivas abiertas a la comunidad como boxeo y king boxing.

Durante la visita, la jefa comunal puso en valor el rol de las organizaciones territoriales y afirmó que “cada organización en el barrio y cada lugar de encuentro es valioso en la gesta que tenemos que construir para volver a tener un proyecto nacional y popular”.

El último punto de la recorrida fue el Almacén de Campo y Patio Gastronómico de la Cooperativa de Trabajadores Rurales (CTR), un espacio de comercialización y encuentro abierto a la comunidad. La CTR es una organización con más de 20 años de trayectoria, centrada en la producción agroecológica y la soberanía alimentaria. Desde ese trabajo, produce y comercializa de manera directa frutas, verduras, productos de tambo, fideos, legumbres y conservas, promoviendo el acceso a alimentos frescos y de calidad.

Asimismo, Mariel Fernández recorrió los espacios y compartió un encuentro con trabajadores, trabajadoras, vecinos y vecinas de la zona, interiorizándose en cada una de las experiencias. Al cierre de la recorrida, agradeció el recibimiento y reafirmó la importancia del trabajo territorial al señalar que “por eso salimos a caminar, a escuchar y a construir juntos. Gracias a Nicolás, y a cada vecina y vecino de San Vicente por el recibimiento”.