Conmoción por la muerte de Eva Evans, actriz y super estrella de TikTok de 29 años

El mundo de las redes sociales y la farándula se encuentran de luto luego de que se confirmara el fallecimiento de Eva Evans, una actriz, productora e importante estrella de 29 años del mundo de TikTok. La noticia fue informada por su hermana Lila, aunque no trascendieron más detalles sobre la causa de su muerte.

"Mi familia recibió noticias de que nuestra dulce, fabulosa, creativa, cariñosa, hilarante Eva, mi hermosa hermana, había fallecido", indicó Lila a través de una publicación en su cuenta personal de Instagram. Además de su contenido en redes, Eva era conocida por crear y protagonizar la reconocida serie "Club Rat" para la plataforma de Prime Video.

"Tras 24 horas, todavía me encuentro en un ciclo constante de negación y aceptación, así que sé lo increíble y difícil que será procesar esta noticia”, agregó la joven en su mensaje. En él, comunicó a los fans de su hermana que realizarán una ceremonia en su honor este martes 23 de abril en el bajo Manhattan, Nueva York, para que puedan acercarse todas las personas que quieran despedirla.

"Desearía tener a Eva aquí ahora para hablar porque ella tendría mejores palabras y sabría decir lo que yo no digo", manifestó. En ese sentido, aclaró que la invitación fue extendida "para incluir a cualquiera que amara a Eva", expresando que la presencia de sus fanáticos "significaría mucho para ella y para la familia".

La influencer Eva Evans.

La creadora de contenido tenía 30 mil seguidores en Instagram pero el entorno virtual en el que más era conocida fue TikTok, donde acumulaba más de 310 mil usuarios que la seguían e interactuaban con sus publicaciones. Allí contaba y daba consejos sobre cómo era la vida para los jóvenes en Nueva York y brindaba todo tipo de información acerca de la "Gran Manzana".

Otras celebridades y compañeras de Evans lamentaron la noticia. La actriz Julia Fox, famosa por "Uncut Gems", compartió el mensaje de Lila en sus redes y afirmó: "No puedo creer esto. Que descanses en paz Eva Evans. Voy a extrañarte mucho; gracias por compartir tanta de tu luz con nosotros".

Lo Bosworth, actriz conocida por The Hills y otros programas de MTV, la describió como "un ángel" siempre dispuesta a mostrarse amable.

La serie de Eva Evans en Prime Video

En 2023, la actriz había estrenado "Club Rat" para la plataforma Prime Video, una web serie de cinco episodios de no más de 10 minutos cada uno, la cual no solo ideó, sino que también escribió, protagonizó y co dirigió junto a Allie Avital.

Según la sinopsis en la web oficial, la historia trata de "una influencer ensimismada intenta volver a entrar en la caótica escena de las citas de la ciudad de Nueva York después de que un vídeo sincero de su humillante ruptura se vuelve viral".

La trama de esta producción presenta diversos paralelismos con la vida real de Evans, que en sus redes sociales compartía aspectos íntimos de su vida cotidiana, incluyendo las repercusiones de una ruptura sentimental que sufrió en marzo de 2023, después de casi dos años de relación.

La última publicación de la joven fue una pregunta sobre por qué no existía un emoji para el equipo de fútbol de los New York Yankees "He oído que hay gente que dice que Nueva York no es el centro del universo, pero no esperaba esto", sostuvo de manera irónica.

Por el momento, se desconocen las causas de la muerte de la influencer y su familia no dio más información al respecto, solo la ceremonia que se realizará en una iglesia de Manhattan y a la que asistirán sus hermanas Lila, Zoe y Sophie y su madre Heathers.

