“Creo que la gente puede unirse en momentos de locura”

Ian Goldberg es productor ejecutivo de Fear the Walking Dead, la serie que emite AMC y que llega a su final en las próximas semanas. Nació como spin-off de The Walking Dead, y de ahí se fue construyendo como un diferente, incluso sin perder el universo de los zombis, de los caminantes, del día a día en un apocalipsis ya definitivo donde hay que sí o sí convivir con los muertos caminantes. Dice Goldberg: “Queríamos que fuera un show de luz”. Suena ¿irónico? Pero no lo es. Goldberg: “Entiendo que el fin del mundo, que caminantes que andan por ahí, no es el mejor escenario; pero son esos escenarios extremos lo que permiten entender que le da valor a la vida, y que hay de político en la idea de sobrevivir a toda costa. La idea es siempre pelear por algo más: con esperanza, buscando conexiones, creando familias (o cuidando la que ya tenían, o ambas cosas). Esa fue nuestra esperanza para estos episodios”.

—¿Han entendido algo de la serie al cerrarla, algo que quizás finalmente decodificaron al final?

—Era algo que estaba en nuestra cabeza todo el tiempo cuando pensamos en un cierre, cuando pensamos en ponerle un punto final a estas ocho temporadas. Hay una historia enorme si pensamos en estos personajes, y no solo en ellos, en el universo que los contiene, creado por Robert Kirkman. Queríamos que tuviera un final, pero un final que fuera un círculo completo, no solo a la hora del destino, si no considerando donde han estado. Hablo de que sí la premisa siempre fue “qué pasa cuando las películas de zombis se terminan”, entonces ahora hay una nueva pregunta qué es “¿cuándo finaliza una historia donde el mundo siempre va a seguir igual?”. Eso pone el énfasis en tus personajes. Es un show que trata de dejar en evidencia la pregunta ¿por qué peleas cuando ya estableciste que día a día se trata sobre pelear para sobrevivir? ¿Qué te impulsa a esa pelea cotidiana? Hemos logrado un cierre que nos llena de felicidad y que nos conmueve mucho.

—¿Qué pueden decir los zombis hoy en términos de la política?

—Algo que inspira de este universo, y todo los shows que han ido generando bajo esta franquicia, es mostrar un mundo que ha sido despedazado, donde los muertos caminan por la tierra, donde todo ha sido alterado y destruído, es el apocalipsis, es un mundo duro. En eso, vez rivalidades, ves que se generan facciones, que se forman alianzas. Creo que es volver a lo que dije antes, donde personas de todos los rincones, los económicos, los políticos, aquellos de clase, los sexuales no pierden valor, pero todos tienen un mismo objetivo: sobrevivir. Por eso creo que es un show lleno de esperanza, siento que la gente puede realmente unirse en momentos de extrema locura y crisis, y encontrar algo más grande por lo que vivir. Eso no quiere decir que no haya tropiezos, pero eso es lo que me hizo armar la serie cuando era fan, los personajes. Claro, los zombis son una convención hermosa con la cual jugar, pero si volvemos a Romero, tiene que ver con aquello que los zombis reflejan de nosotros.

—¿Hay algo que te genere un orgullo particular de todo lo que han hecho?

—Sí, nuestros objetivos, con cada temporada, con cada serie de episodios, eran que queríamos cambiar las reglas del juego. Lo más posible: hasta cómo se veía el mundo. Cuando se nos ocurrió detonar una bomba atómica, un apocalipsis dentro del apocalipsis, era una oportunidad de reinventarse. Eso cambia la paleta de colores, como se ven los caminantes, como se viste la gente, o incluso alguien que era un personaje de una forma, se altera por ello para siempre. Pero esa es la versión más gráfica de ello. Siempre tuvimos esos cambios.

El orgullo del trabajo

—¿Cómo ese contacto diario con los zombis, viendo gente detrás de cámara vestida, altera ver qué se puede hacer en el género y qué no?

—Somos muy afortunados de tener a Greg Nicotero y su equipo de maquillaje con nosotros desde siempre. Ellos han creado algo maravilloso. Siento que los caminantes no solo son una amenaza, no solo son los tiburones en nuestro mar. Por ejemplo, en la temporada 4, los personajes de John Dorie y June están en un jeep, en un puente, y solo hay un zombi, un caminante, que va contra los vidrios de plástico del auto y tiene un machete en el pecho. Ese machete atraviesa el vidrio. Y va logrando llegar, Dorie no dispara. Ella se pregunta ¿por qué no lo hace? Y lo cierto es que no es gag, no es solo horror, sino que usás un zombi para que te diga todo sobre un personaje.

—¿Hay algún momento que te genere orgullo que hayan creado en estas 8 temporadas?

—Hacer un show así puede ser muy difícil. Entonces hay mucho orgullo, en el equipo, mucho amor y cariño mutuo. Estoy especialmente orgulloso de la familia que armamos durante la duración del show, y lo que hemos logrado. Creo que el corazón del show es la esperanza, es encontrar la luz en la oscuridad, encontrar razones para vivir más allá de la supervivencia. Estar juntos incluso cuando todo arde. Se trata de cómo la gente puede unirse bajo las circunstancias más extraordinarias, o incluso, aquellas más ordinarias que implican quizás el fin del mundo en una escala más pequeña, pero igual de tremenda, de destructiva.