La confusión viral de Gene Simmons con un meme de Julio Iglesias relacionado a Batakis

Además de su exitosa carrera como músico, en los últimos años Julio Iglesias tomó mucha notoriedad por la enorme cantidad de memes con su imagen, que saturan las redes durante el mes que tiene su nombre. Esto derivó en una confusión que tuvo como protagonista a Gene Simmons, legendario integrante de Kiss, que quiso averiguar si el cantante español tiene ropa con su rostro.

Todo comenzó cuando el bajista de la banda formada en New York le preguntó a sus seguidores en Twitter si conocían "algún mural o grafiti" que representara al grupo en distintas ciudades del mundo. Entonces, el usuario @SantoChecho le compartió una foto del madrileño con una bata que tenía la cara de Simmons maquillado como en los espectáculos.

La imagen que compartió Gene Simmons en su cuenta de Twitter.

“¿Es esta una foto real de Julio Iglesias, o alguien adjuntó mi imagen en su bata?”, preguntó Simmons en la publicación. Además, etiquetó al cantante en su mensaje.

Debido a que la edición de la falsa imagen era demasiado clara, los comentarios y los chistes no tardaron en aparecer. De a poco, se descubrió que el meme había sido creado por un argentino y estaba relacionado con la designación de Silvina Batakis frente al Ministerio de Economía.

La ministra de Economía argentina, Silvina Batakis.

El autor de la foto es Gaspar Kunis, editor de fotografía de la revista Ohlalá. En declaraciones a La Nación explicó que hizo la imagen ni bien se conoció la designación de la nueva ministra tras la salida de Martín Guzmán. "Al segundo de que la anunciaran hice la imagen y la mandé al grupo de trabajo. También lo publiqué en Instagram, pero lo saqué a los 5 minutos porque creía que era malísimo", precisó.

"Julio viene en Bata-Kiss", era la broma. "Si lo mirás de cerca, está muy mal hecho”, manifestó Kunis. Sobre la viralización del meme en las redes, afirmó que “alguien debió verlo y empezó a circular".

"Me llegó por todos lados. Me pareció una locura absoluta que llegue a Gene Simmons. Me causó mucha gracia que pensara que era real. Me encanta y me parece muy divertido lo que sucedió”, concluyó.