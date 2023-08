Marcelo Longobardi, sobre su salida de CNN: "Lo que pasó fue algo salvaje"

Tras su desembarco en Radio Rivadavia, el periodista Marcelo Longobardi, habló sobre su abrupta salida de la CNN Radio, propuesta por la que se instaló en Miami junto a su familia en julio de 2022. Además, dio detalles de su despedida de Radio Mitre, en medio de un conflicto con Jorge Lanata, medio del que afirma que recibió "poco reconocimiento".

"Lo que pasó fue algo salvaje. Amenazas, extorsiones, incumplimientos", manifestó el conductor en una entrevista con Maite Peñoñori, de La Nación, y añadió: "Viví una época muy linda con CNN, cuando hacía el programa de En diálogo con Longobardi, y también vi el final de CNN. Todo se volvió algo hostil y desagradable".

Longobardi en su programa de Radio Mitre, el cual dejó a fines de 2021.

"Me enseñó mucho a no idealizar tanto. Tal vez la culpa fue mía de idealizar la idea de que trabajar en CNN era como llegar a algo culminante de mi vida", expresó Longobardi en relación a su salida del medio al que había llegado luego de despedirse de Radio Mitre, donde se había vuelto el líder del share indiscutido.

En aquel momento, diciembre de 2021, el periodista había anunciado que se enfocaría en desarrollar su figura periodística en otras plataformas, dándole un giro a su carrera que complementaría con un contrato con el canal CNN en español. "Dejar algo es riesgoso, y no me salió del todo bien", reconoció.

En aquel momento se reunió con la presidenta de CNN, Cynthia Hudson y afirmó que le hicieron "una oferta muy importante, que no se cumplió" para estar a la cabeza del prime time de la señal en Estados Unidos, motivo por el que se mudó a Miami con toda su familia.

"Está todo muy corrompido. Yo vi eso en CNN. Llegó un punto donde yo ya me había enojado mucho, discutí con un ejecutivo y me dijo: 'Te voy a arrancar la cabeza'. Nunca me pasó", reveló el periodista y detalló: "Esa noche hable con Cynthia Hudson y subestimó mi comentario".

Luego de lo que definió como una "secuencia espantosa" y "otros problemas aún más graves", decidió enviarle un reclamo formal a Hudson y al presidente de Warner, Felipe De Stefani. "Estaban más preocupados por lo que decía la gente de relaciones públicas que por la seguridad o por las amenazas", reprochó.

"Me enojé mucho y le pedí a Cynthia que me sacara de esa radio, porque me había forzado y obligado a hacer algo que después no cumplieron. Y ellos consideraron que mi salida de la radio implicaba mi salida de la televisión de los Estados Unidos", explicó en relación a los motivos que lo llevaron a abandonar la reconocida señal de noticias.

Longobardi junto a su pareja, Laura Palermo.

Aunque reconoció yéndose quedaba sin nada, Longobardi remarcó que "no iba a convalidar semejante situación". "Fue una decepción personal seria, una frustración", profundizó y afirmó que ese fue el momento en el que tomó contacto con Marcelo Fígoli, dueño de Radio Rivadavia, donde se colocó al frente de su programa matinal Esta mañanal.

Más allá de las consecuencias a nivel laboral, su abrupta salida de CNN también afectó al periodista en lo personal, ya que su vida quedó dividida entre Argentina y Estados Unidos, país donde aún residen sus tres hijas menores y su pareja, Laura Palermo. "Mi vida es un caos. Tengo dos casas, dos vidas y eso es un quilombo", concluyó.

Polémica salida de Radio Mitre

Antes de su breve paso por CNN, Longobardi pasó siete años al frente del ciclo Cada mañana de Radio Mitre, de donde se fue envuelto en una polémica con el periodista Jorge Lanata, con quien realizaba "el pase" y le había reclamado que le entregaba el espacio varios minutos tarde.

El periodista renunció en octubre de 2021, cuando tuvo el cortocircuito más fuete con el actual conductor de Periodismo Para Todos, quien se enojó porque Longobardi le entregó 3 minutos tarde, una práctica reiterada, y decidió "pagarle con la misma moneda" y se quedó en silencio por la misma cantidad de tiempo, sin responderle.

"He disfrutado mucho y he sido muy feliz, pero 21 años son suficientes", manifestó el periodista en aquel momento para despedirse del ciclo que comenzó en Radio 10 y finalizó en Mitre, y remarcó que "las cosas hay que dejarlas ir". En aquel momento marcó un hito en la historia de la radio.

Poco después, reconoció que el roce con el periodista fue uno de los "desencadenantes secundarios" de su partida, pero no el principal. "Todos somos commodities, sacando a Lanata que es un rockstar, un personaje de otra envergadura", señaló sobre su ex compañero en aquella ocasión.

Además, poco tiempo después trascendió que Longobardi también tuvo conflictos con Jorge Porta, el gerente de Programación de la emisora, el cual se quebró luego de que este le ofreciera una entrevista con diario Clarín para responder una declaraciones de Lanata sobre la polémica que había ocurrido entre ellos.

Según le contó a sus compañeros de trabajo, la propuesta le hizo sentir al conductor radial que se buscaba alimentar el conflicto en lugar de resolverlo, evitando llevar el inconveniente a la arena mediática. En la última entrevista que le brindó a La Nación, remarcó que se fue sintiendo "poco reconocimiento" por parte de la radio y sus compañeros de trabajo.

