“Me pone muy feliz la posibilidad de poder acompañar a artistas”

Es muy fácil, muy, encontrar notas que hablan de “la argentina que triunfa en Broadway” (ya saben, la era del título-miga de pan para pesar lectores mojarritas). Valentina Berger es mucho más que eso, aunque el título le queda perfecto y tiene un Tony en su haber que lo deja más que en evidencia. Es alguien que ha sabido con tenacidad expandir una identidad cultural, una industria, que la define: el teatro, el musical y las ganas de relatos que no hubiera existido como proyectos sin su empuje, su experiencia (a pesar de su edad), y su inteligencia. Es alguien que, sí, cumplió sus sueños, pero que también entiende los vericuetos de producir allá, acá (de la mano de los sucesos que literalmente vivieron uno enfrente del otro en plena Calle Corrientes, de Heathers, donde es parte de las productoras detrás del éxito, y Matilda, que vuelve desde el 12 de enero para unas semanas más en la Calle Corrientes) e incluso en otros rincones, con proyectos en México y España.

GO Broadway, la compañía de la que es CEO, todavía mantiene en pie uno de los pilares donde comenzó, siendo la posibilidad de una academia que recibe alumnos de todo el mundo y aprende con grandes maestros de la escena musical de Broadway. Todavía vigente, la academia, la escuela, ahora es una plataforma para artistas. Berger la define: “GO Broadway, que está a punto de cumplir 15 años en febrero, se ha expandido. Desarrollamos el concepto del artista 360 que acompaña la formación técnica en canto, danza y actuación, en simultáneo con el desarrollo de características valoradas y requeridas en la industria, como inteligencia emocional, hábitos saludables, compañerismo y ética profesional. Además de esto, GO Broadway Productions, nuestra productora, permite que los artistas de GO tengan la posibilidad de audicionar para musicales profesionales en Argentina. Me pone muy feliz la posibilidad de acompañar artistas desde el proceso de formación hasta la inserción laboral”. Y suma: “En GO Broadway trabajamos con cada artista en el nivel que está y los llevamos al próximo nivel. Intentamos sacar lo mejor de cada persona y construir esa “marca personal” qué es tan necesaria para diferenciarse. Tenemos muchísimas actividades remotas aparte de los viajes. Como siempre seguimos manteniendo las becas al talento para que más artistas puedan acceder a formarse con nosotros”.

—Lograste algo que soñabas: convertirte en un puente entre Broadway y otras ciudades, entre ellas Buenos Aires...

—A pesar de la crisis que vive el país, la actividad teatral duplicó el número de espectadores con respecto al año anterior. Con tanta incertidumbre y después de la pandemia, el público busca experiencias que lo nutra. También ayudó mucho el turismo de países limítrofes. Para poder traer al país espectáculos de cierta dimensión, fue muy importante la unión de varias empresas productoras. Me parece esencial apostar al teatro y seguir contando historias de calidad y temáticas diversas.

—¿Qué creés que has aprendido de tu experiencia en Estados Unidos?

—Aprendí que en Estados Unidos es muy importante dedicarse a hacer una cosa y hacerla bien. Los argentinos solemos hacer “un poco de todo” y en Estados Unidos se valora más el expertise en cada área. Otra gran diferencia son los tiempos de desarrollo que tienen los proyectos. Al ser presupuestos exponencialmente superiores, los equipos son más grandes, la infraestructura significativamente más expansiva, y los

tiempos de armado/gestión de proyectos pueden extenderse mucho más en el tiempo. Sin embargo, y a pesar de estas diferencias, la esencia de producir ha sido similar en todos los lugares en los cuales me ha tocado trabajar.

Los planes de 2024

—¿Cómo se puede generar teatro en este momento de la Argentina?

—Como te decía antes, para generar teatro es fundamental armar buenos equipos y en este momento del país establecer alianzas con otros productores con los que se compartan los conceptos que se buscan desarrollar. En ese sentido, la elección de material es tan importante como el hecho de dimensionar los proyectos acorde con los objetivos que se intentan lograr. En mi caso puntual, en el 2024 estoy apostando a obras de texto y comedias, con pocos personajes, además de musicales.

—¿Cuáles son los planes para 2024, sobre todo considerando no solo Argentina si no tus ganas de ir creando obras en otros territorios?

—En enero volvemos con Matilda al Teatro Gran Rex durante las vacaciones de verano con el elenco original. En Marzo estrenaremos Legalmente Rubia en el teatro Liceo protagonizada por Laurita Fernandez, en coproducción con Carlos y Tomas Rottemberg y MP Producciones. También hay un par de obras de texto que pronto anunciaremos. En cuanto a la producción internacional, sigo con el desarrollo de la obra Frida The Musical para Broadway junto a la familia de Frida Kahlo.

—¿Qué amas del musical por sobre otras cosas?

—Como espectadora y productora, disfruto la magia que se puede generar en un musical y admiro el nivel de talento que tienen que tener los artistas para contar las historias. No alcanza con solo actuar. Se debe tener un nivel alto de entrenamiento y precisión y al mismo tiempo hacer que fluya y se vea fácil. La cantidad de gente que se necesita para hacer un musical es algo que valoro muchísimo, sobre todo el trabajo en equipo que se requiere en todas las áreas involucradas en el proceso.