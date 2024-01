Elecciones 2024 en Estados Unidos: ¿Trump se quedará con el primer round de las primarias republicanas?

El Partido Republicano de los Estados Unidos votará este lunes a partir de las 19 hora local en el estado de Iowa, en la que sus votantes afiliados se reunirán en 1.600 distritos electorales para decidir qué candidato competirá en las elecciones presidenciales 2024, que tendrán lugar el martes 5 de noviembre.

Todos los sondeos pronostican que Donald Trump ganará y por una amplía distancia, ¿se quedará con el primer round de las primarias republicanas? El expresidente, cuatro veces imputado por la justicia, enfrentará por primera vez el juicio de los electores desde que terminó su mandato en el 2021 y recibió su investidura como o 45.º presidente de EE.UU.

El estado de Iowa cuenta con apenas 3,2 millones de habitantes, menos del 1% de la población del territorio norteamericano. Sin embargo, le otorga a los aspirantes un peso político particular. Allí, los representantes de los candidatos pronunciarán un discurso antes de que los participantes escriban su elección en una hoja de papel.

Elecciones primarias 2024 en Estados Unidos: la carrera hacia la Casa Blanca y la inmigración ilegal en el centro del debate

Donald Trump durante la campaña en Iowa

La profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Iowa, Karen Kedrowski aseguró que “la carrera en Iowa este año realmente es por ocupar el segundo puesto y por convertirse en la alternativa de consenso a Trump”.

Cinco son los candidatos que se oponen a Trump para arrebatarle la representación partidaria a nivel nacional y son los siguientes: Nikki Haley (ex gobernadora de Carolina del Sur y embajadora ante las Naciones Unidas); Vivek Ramaswamy (empresario y escritor, que se ha hecho un nombre en los círculos conservadores) y además, es considerado como un “outsider de la política”.

Las nómina de postulantes la completan, As Hutchison (el ex gobernador de Arkansas y ex titular de la Dirección de Seguridad de Transporte y Fronteras del Departamento de Seguridad Nacional ); Ryan Binkley (presidente de una empresa de adquisiciones y pastor de una iglesia de Texas) y, uno de los postulantes más fuertes de la contienda, Ron DeSantis (gobernador de Florida).

Encuesta en Estados Unidos: Biden y Trump, en empate al iniciar el año electoral

Ron DeSantis, Donald Trump y Nikki Haley

"Si DeSantis o Haley se acercan a Trump más de lo que sugieren las encuestas, entonces pueden argumentar que son alternativas viables. Si no es así, entonces Trump podrá decir que él es claramente la persona que debería ser el candidato", Tim Hagle, especialista y autor de libros sobre cuestiones electorales y política judicial.

Trump llegaría a la cabeza en Iowa, con 48% de aprobación, delante de Haley, con 20%, y Ron DeSantis, con 16%, según un sondeo de los medios Des Moines Register, NBC News y Mediacom publicado el sábado.

Biden arrancó la campaña con un ataque a Trump: “la libertad está en peligro”

Los observadores no descartan que uno de los dos contendientes principales de Trump dé una sorpresa y se quede con parte de la ventaja enorme del magnate.

Ganar en el estado no garantiza nada: cuatro de los nueve últimos candidatos republicanos que vencieron allí fueron finalmente los que se impusieron en la interna y solamente uno, George W. Bush, triunfó además en las presidenciales en el 2000.

PM