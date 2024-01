EEUU: el 55% de las personas no quiere a su mascota

Sean perros o gatos los animales domésticos son una hermosa compañía para quien sabe aprovecharla. Sin embargo, tener mascotas no es nada sencillo, ya que para diversas personas genera un gasto extra, pero ¿por qué esto no es así para el 64% de las personas con bajos ingresos?

Según una encuesta realizada por Pew Research Center ,el 62% de los ciudadanos que residen en Estados Unidos tienen una mascota, mientras que el 35% posee más de una. El 97% de estadounidenses afirman que sus mascotas son parte de su familia.

De esta manera, el 51% de las personas a cargo de los animales domésticos aseguran que su mascota no solo es parte de su familia, sino que son “como un miembro humano”. Este pensamiento se ve reflejado en el 57% de las mujeres, en contraposición con el 43% de los hombres que cuentan con mascotas.

El 55% de los ciudadanos con ingresos más altos y el 50% de las personas con ingresos medios, no quieren a su mascota como un miembro humano de la familia. Mientras que el 64% de los norteamericanos con ingresos bajos piensan lo contrario.

En cuanto a los estadounidenses que residen en áreas urbanas, el 61% de los dueños de mascotas dicen que sus mascotas son parte de su familia tanto como un miembro humano, en comparación con el 50% de los que viven en áreas rurales y el 47% de los que viven en los suburbios.

Cabe destacar que, según Pew Research Center, el porcentaje de los dueños de mascotas que aseguran que los animales domésticos son parte de la familia como miembro humano, no cambia notablemente según la edad, la raza o el origen étnico.

Además, el contexto personal de los encuestados cumple un rol fundamental, ya que los dueños de mascotas solteros y aquellos que no poseen hijos, menores de 18 años en su casa, son los más propensos a contemplar a sus mascotas como miembro humano de su familia.

Es importante resaltar que las personas que sólo tienen perros (53%) son más propensos que aquellos que sólo tienen gatos (48%) a pensar en sus mascotas como un miembro humano de la familia.

¿Quién tiene probabilidades altas de tener mascotas?

Entre los adultos blancos e hispanos, sólo el 37% de los adultos asiáticos y el 34% de los adultos negros son cuentan con una mascota en su hogar. Sin embargo, el 68% de los adultos blancos y el 66% de los hispanos tienen una mascota.

El 71% de los adultos estadounidenses que viven en zonas rurales tienen un animal doméstico, esta cifra es alta en comparación con la tenencia de mascotas en zonas suburbanas y urbanas.

El 47% de los ciudadanos de dichas zonas rurales tienen más de una mascota. Por el contrario, el 32% en los suburbios y el 26% en las zonas urbanas se caracterizan por tener más de un animal doméstico.

El 77% de los adultos en pareja y el 65% de los casados ​​cuentan con mascotas. Esa proporción decae al 55% al hablar de personas divorciadas, separadas o viudas y al 49% entre las que nunca han estado casadas.

¿Tener un perro o un gato?

Sin lugar a duda, el 49% de los norteamericanos encuestados afirma que sólo posee perros, el 23% tiene gatos, el 24% cuenta con perros y gatos y el 4% no tiene ninguna de los dos animales domésticos.

En este sentido, el 34% de las personas que poseen múltiples mascotas aseguran que todas sus animales son perros, el 20% dice que son gatos y el 42% dice tener tanto perros como gatos.

¿Cómo cuidan a las mascotas en Estados Unidos?

El 26% de los norteamericanos dicen que no se pone suficientemente énfasis en el bienestar de las mascotas, y un porcentaje igual afirma lo contrario.

Los dueños de mascotas cuentan con el doble de probabilidades, que los que no tienen, de afirmar que no se pone suficiente énfasis en el bienestar de las mascotas. En cambio, los que no son dueños de mascotas tienen aproximadamente el doble de probabilidades, que los dueños de mascotas, de decir que se pone demasiado énfasis.

Dentro del grupo de dueños de mascotas, el 51% de las personas que toman en cuenta a su mascota como integrante humano de la familia, aseveran que no se pone suficiente énfasis en el bienestar de los animales domésticos. Aunque, sólo el 13% de los estadounidenses que toman en cuenta a su mascota como parte de su familia pero no como un miembro humano, dicen lo mismo.

Sin embargo, el 32% de quienes expresan que sus mascotas son parte de su familia pero no como un miembro humano sostienen que se pone demasiado énfasis en el bienestar de las mascotas. Sólo el 6% de quienes ven a sus mascotas como un integrante humano de su familia afirman lo mismo.