21 días para transformar la ansiedad y el estrés

Vivimos en una época donde el estrés y la ansiedad se han convertido en un estado casi permanente. La velocidad de la vida moderna, la sobreexigencia, la incertidumbre económica y la hiperconexión tecnológica impactan directamente en el cuerpo y la mente. Sin embargo, hoy la ciencia confirma que es posible reeducar nuestro sistema nervioso, y que la combinación de tecnología, prácticas de autocuidado y consciencia espiritual puede generar cambios medibles y duraderos.

Con esta visión, el psicólogo Diego H. Pimentel (MN 27847), director de Neo Neurociencias Aplicadas, creó el Programa Integral de 21 Días para la Ansiedad y el Estrés, una propuesta que une lo mejor de las neurociencias, la psicología energética y la espiritualidad aplicada.

El programa invita a recorrer un proceso de tres semanas donde cada persona aprende a regular su cuerpo, su mente y su energía, combinando tecnología avanzada, prácticas diarias y acompañamiento profesional.

Un enfoque integral que une ciencia y espiritualidad

El Programa de 21 Días se basa en tres pilares:

Medición y autoconocimiento. A través de biofeedback, lectura energética y tecnología Life System, se evalúan parámetros fisiológicos y emocionales que reflejan el nivel de coherencia y estrés del sistema nervioso. Entrenamiento y práctica. Se realizan meditaciones guiadas con sonidos binaurales, ejercicios de respiración en coherencia cardíaca y rituales sencillos de limpieza emocional y energética. Integración y seguimiento. Durante 21 días, los participantes cuentan con materiales grabados, tareas diarias y acompañamiento online para sostener el proceso y observar cambios objetivos y subjetivos.

“El objetivo no es solo calmar los síntomas, sino ayudar a las personas a comprender cómo su cuerpo responde al entorno y cómo recuperar el control sobre sus estados internos”, explica Pimentel.

Una experiencia estructurada en cuatro etapas

Sesión inicial individual. Incluye mediciones objetivas, lectura energética y la entrega de un spray o hidrolato personalizado que acompaña la regulación emocional. Taller grupal de dos horas. Espacio vivencial con medición grupal de coherencia cardíaca, charla sobre el eje intestino–cerebro y la influencia de la frecuencia vibracional. Se realizan prácticas con sonidos binaurales y un ritual simbólico de cierre. Prácticas de 21 días. Los participantes acceden a meditaciones grabadas, rituales sencillos y soporte online. Cada ejercicio está diseñado para activar la calma, equilibrar el sistema nervioso y sostener el bienestar. Sesión final individual. Se repiten las mediciones para comparar resultados, se realiza una armonización con el oscilador y se entrega una devolución personalizada.

Resultados medibles y transformación real

El programa permite comprobar, a través de mediciones de temperatura, conductividad y coherencia cardíaca, cómo el cuerpo responde al proceso. Las personas reportan mejoras en la calidad del sueño, la concentración, el estado de ánimo y la sensación general de bienestar.

Pimentel destaca que la clave está en el enfoque multidimensional: “Trabajamos sobre el cuerpo, la emoción, la mente y el espíritu. Cuando esos planos se alinean, la energía se ordena y el cambio ocurre naturalmente”.

Una invitación a recuperar la calma

El Programa Integral de 21 Días – Ansiedad & Estrés es mucho más que un taller: es una experiencia de transformación consciente. Combina neurociencia aplicada, prácticas energéticas, símbolos vibracionales y acompañamiento terapéutico en un camino que devuelve coherencia al cuerpo y serenidad al alma.

La próxima edición inicia en pocas semanas!

La inversión puede abonarse con descuento por pago en efectivo o con tarjeta de credito.

Incluye dos sesiones individuales, un taller grupal, 21 días de prácticas y soporte online.

Diego H. Pimentel

Lic. en Psicología – MN 27847

Catalizador en procesos de cambio – Atajos Terapéuticos

WhatsApp: +54 9 11 6544 0437

IG: @neo_neurociencias_aplicadas_ar

IG: @neo_neuroespiritualidad