Adri Viano: Un recorrido apasionado por las expresiones artísticas

Adri, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Fueron un tanto inciertos y fue como emprender un camino a la aventura. Cuando era estudiante, mientras cursaba la segunda etapa de mi carrera de arte, me invitaron a presentarme, con una de mis obras, a una convocatoria; sentía que aún no estaba preparada, aún así lo hice, con excelente resultado; 1° Premio Adquisición. Significó un gran disparador para avanzar por este camino, como mencioné, de aventuras maravillosas.

¿Cuál es la actividad artística que desarrollas?

Fui mutando de la pintura, con una técnica propia que me llenó de satisfacción; al dibujo, un desafío atrapante: me propuse dibujar rostros con lo que ello conlleva (proporción, valores, expresión, escorzos, entre otros); también, realizando grabado tradicional y experimental, sobre papeles, algunos hechos a mano, o vegetales que llevan mucha experimentación, y sobre tela, tanto en pequeñas o grandes dimensiones. Hasta que incursioné con la Obra Libro o Libro de Artista, descubrir esta disciplina, tuvo en mi carrera artística un notable avance en lo personal, porque puedo enlazar sensaciones y sentimientos, en palabras y/o imágenes, que me ayudan a evolucionar. Que disfruto tanto desde que aparece una idea, mientras la paso al papel, haciendo el prototipo, como cuando obtengo el libro terminado en mis manos, hasta que, lo entrego y disfruto de la apreciación de los otros, como espectadores.

¿Dónde se pueden ver tus obras?

Están publicadas en mis redes sociales como Instagram y Facebook entre otras y, desde el año 2004, voy exponiendo, tanto en territorio argentino: Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Luis, Bariloche, Puerto Madryn, Ceres, San Francisco, Vicente López, La Pampa, entre otras ciudades; así como en el exterior: Roma, Venecia, Spoleto, Copenhague, París, Nueva York, Madrid, Barcelona, Lisboa, Bilbao, Lima, Santiago de Chile, Cali, Bogotá, entre otros.

A su vez, algunas de mis pinturas, fueron obsequiadas a diplomáticos de delegaciones de los países de Croacia, China, Países Nórdicos y Camerún, que visitaron nuestro país.

De estas muestras, ¿podes mencionar alguna en especial?

Hay una muy emotiva para mí, fue en Venecia en la cual expuse con un grupo de artistas argentinos y artistas italianos, en agosto de 2019, coincidió con un viaje familiar, pero no pasábamos por esta ciudad, así que, con un cambio estratégico de pasajes, pude estar en la inauguración, representando a mis colegas de Argentina y acompañada por los diez miembros de mi familia.

Datos de contacto:

Instagram: @adriviano