Alimentación en carrera: lo que nadie te cuenta (y puede cambiar tu rendimiento)

La realidad de comer mientras corres
El gasto calórico en carrera aumenta de forma exponencial con el tiempo que estamos en movimiento. Necesitamos más energía, pero existe un límite: el sistema digestivo. Cuando corremos, la sangre se dirige principalmente a los músculos, reduciendo la perfusión en el aparato digestivo. Esto aumenta la probabilidad de malestares como:
Náuseas
Vómitos
Dolor abdominal
Diarrea
Gases
Distensión abdominal
Por eso, aunque exista un protocolo general de ingestas en carrera, cada persona es un universo y la tolerancia varía muchísimo. Aquí entra en juego la importancia de un entrenamiento gastrointestinal, es decir, entrenar también a tu sistema digestivo a recibir, absorber y procesar carbohidratos mientras corres.
Geles: tus aliados
Los geles deportivos muchas veces generan rechazo porque no son “ricos”. Sin embargo, debemos pensarlos como una necesidad: el combustible obligatorio de la carrera. Es clave probar previamente diferentes tipos (con o sin cafeína, con o sin aminoácidos, sabores, texturas, marcas) y también la logística: dónde los llevarás, cuándo los abrirás y cómo los acompañarás, con agua o bebida deportiva.
Receta de gel casero para empezar
Si queres probar una alternativa casera, podes preparar un gel deportivo con dátiles:
6 dátiles sin carozo
1 cucharadita de miel
1 pizca de sal
Agua caliente (cantidad necesaria)
Procesar todo hasta lograr una textura homogénea y espesa, guardar en un sachet, soft flask y llevar a tu entrenamiento o competencia.
Importante: esto es solo una idea. La cantidad, el tipo de carbohidratos y el momento de ingesta deben ajustarse con la guía de un nutricionista deportivo.
Lo que te llevas
La alimentación intracarrera no se improvisa: se entrena igual que la resistencia o la velocidad. Probar, ajustar y personalizar es lo que te permitirá correr mejor, sin malestar y disfrutando del camino.
