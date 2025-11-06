ARCHGROUP: Diez años impulsando a empresas tecnológicas y de servicios a conquistar nuevos mercados

Hace diez años, Andrés Melero y Raquel Mosquera trabajaban en un fondo de inversión en Brasil. Su tarea era poco común: resolver los desafíos de las compañías tecnológicas en las que el fondo invertía. Cada proyecto era distinto —desde problemas operativos hasta planes de crecimiento— pero hubo uno que marcó un antes y un después: la internacionalización. “De todos los proyectos que hicimos, el que más nos gustó fue uno de internacionalización. Con el tiempo dijimos: cuando ya no trabajemos acá, vamos a especializarnos en esto”, recuerda Melero.

Así nació ARCHGROUP, una consultora dedicada a acompañar a empresas de tecnología y servicios B2B en su expansión internacional. Desde entonces, ha liderado más de 1.700 proyectos, cuenta con más de 500 testimonios de clientes, ha publicado dos libros sobre internacionalización y trabajan en forma directa con compañías que hoy operan en más de 26 países, incluyendo toda Latinoamérica, España, Australia e India.

El diferencial de ARCHGROUP está en la problemática que resuelve: “Nos especializamos en un único tipo de desafío: cómo una empresa puede crecer fuera de su país. Y después de tantos años, hemos desarrollado un expertise muy profundo en resolver siempre el mismo problema, pero cada vez mejor”, enfatiza Mosquera.

Con un equipo multicultural y una red de partners globales, ARCHGROUP se ha convertido en un referente en el mundo hispano para las empresas tecnológicas y de servicios que buscan crecer de manera sostenible, internacional y profesionalizada.

