Argentina, país agropecuario por excelencia: todos los climas…y los seguros para cuidar tu actividad

Argentina cuenta con una enorme diversidad de climas y, en cada región, una actividad productiva agropecuaria diferente. Todas ellas representan la fuente de ingresos de miles de familias, y la mejor manera de protegerlas es mediante un seguro adecuado.

Plantaciones: los seguros cubren daños por heladas tardías o granizo, según el momento en que ocurran y el desarrollo de la planta. Esto permite recuperar gran parte de la producción y realizar la resiembra.

Cobertura: pérdidas o daños de la cosecha por granizo hasta la suma máxima establecida en la póliza, incluso cuando concurran otros fenómenos meteorológicos (Art. 91 Ley de Seguros).

Almacenamiento de la cosecha: tanto en silo bolsas como en silos metálicos, la cobertura básica incluye incendio, rayo y/o explosión, indemnizando los daños materiales causados por fuego directo o indirecto.

Ganado: existen seguros específicos que protegen a los animales frente a enfermedades y fenómenos climáticos, garantizando la reposición del valor.

Producción lechera: las maquinarias modernas utilizadas en el sector pueden asegurarse contra tormentas eléctricas y otros daños que afectan la continuidad de una actividad que no admite interrupciones.

Infraestructura y maquinarias: galpones, tractores, cosechadoras y demás equipos —uno de los principales capitales de las empresas agropecuarias— cuentan con cobertura contra incendio, responsabilidad civil (lesiones o muerte de terceras personas, daños a bienes de terceros como casas, galpones, corrales o silos) y siniestros en ruta.

Personal de campo: también dispone de seguros especiales diseñados para su seguridad.

En definitiva, las coberturas disponibles son amplias y se adaptan a las distintas necesidades del sector agropecuario. Un asesoramiento profesional permite acceder a la protección más adecuada, con el respaldo de compañías de primera línea que garantizan tranquilidad en cada jornada de trabajo.

