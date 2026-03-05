Burnout laboral: cómo reconocer el agotamiento emocional antes de que te consuma

Te despertás cansado, aunque dormiste ocho horas. Contestás mensajes antes de salir de la cama. Sentís que trabajás todo el día, pero nunca alcanza. Y aparece la pregunta incómoda: ¿el problema es el trabajo… o soy yo?

En una cultura atravesada por la inmediatez y la disponibilidad permanente, cada vez más personas experimentan un desgaste que va más allá del cansancio habitual. A este fenómeno lo llamamos burnout.

La Organización Mundial de la Salud lo define como un fenómeno ocupacional derivado del estrés crónico en el trabajo que no fue gestionado adecuadamente. No es simplemente “estar estresado”. El estrés puede ser adaptativo cuando nos activa frente a un desafío. El problema surge cuando esa activación se vuelve constante, sin pausas ni recuperación. Ahí empieza el deterioro.

Los investigadores Herbert Freudenberger y Christina Maslach describieron tres dimensiones centrales. La primera es el agotamiento emocional: una sensación persistente de cansancio, irritabilidad y falta de energía. La segunda es la despersonalización: un distanciamiento afectivo del trabajo y de las personas, que funciona como defensa frente al desgaste. La tercera es la baja realización personal: aparecen dudas sobre la propia capacidad, sensación de ineficacia y pérdida de sentido en lo que se hace. Estas dimensiones no actúan por separado; se potencian entre sí.

¿Por qué es tan frecuente hoy? Los entornos laborales actuales, muchas veces definidos como cambiantes e inciertos, exigen adaptación permanente. El trabajo híbrido y la conexión constante diluyen los límites entre la vida personal y la profesional. El problema no es solo trabajar mucho, sino no desconectar nunca. El burnout suele aparecer cuando se combinan alta exigencia, bajo control, poco reconocimiento y falta de límites claros.

¿Cómo intervenir a tiempo? Establecer rituales de cierre de jornada, limitar la respuesta a mensajes fuera de horario y clarificar expectativas con pasos concretos. También es clave recuperar espacios de ocio, actividad física y vínculos personales, además de incorporar prácticas de regulación como respiración consciente o meditación.

El burnout no aparece de un día para otro: se construye en la normalización del cansancio extremo. Detectarlo no es debilidad, es inteligencia emocional aplicada al trabajo. Trabajar forma parte de nuestra identidad, pero nunca debería convertirse en aquello que nos consuma por completo.

Si lo estás experimentando, consulta con un profesional.

