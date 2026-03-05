Gaby Colodro: crecimiento personal real, sin perfección

Gaby, contanos cómo empezaste con tu actual actividad
Comencé como mentora comercial, acompañando procesos de desarrollo profesional. Al poco tiempo entendí que detrás de cada objetivo había una persona con emociones, dudas y necesidades más profundas. Esto me llevó a formarme como coach ontológico y a sumar formaciones especializadas que enriquecieron mi trabajo como coach y mentora.
Además, escribo desde muy chica, y todo lo vivido lo integro y transformo en guías para adultos y cuentos infantiles que transmiten herramientas de crecimiento personal.
Concretamente, ¿qué servicios brindás?
Trabajo con mentorías individuales y espacios grupales enfocados en crecimiento personal y mindset positivo. Acompaño a mujeres que quieren avanzar, ordenar ideas, tomar decisiones y salir de su zona de comodidad.
Mi propio proceso de crecimiento es la base de muchas herramientas que comparto. Además, me formé en neuroeducación, lo que me llevó a integrar la creatividad como vehículo de aprendizaje y transformación. Creo en mantener la mente en movimiento, generar nuevas conexiones y contrarrestar el estrés cotidiano a través de procesos creativos y conscientes.
¿Cuál es tu diferencial?
Mi enfoque… que es cercano, realista y humano.
Integro la cotidianidad de la mujer, la maternidad, el humor y experiencias reales de vida. No trabajo desde promesas rápidas, sino desde procesos sostenibles y herramientas aplicables a la vida diaria.
¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?
Me proyecto expandiendo mis programas, fortaleciendo mi comunidad y llevando este mensaje a más mujeres que buscan crecimiento real.
Mi objetivo es seguir integrando creatividad y desarrollo personal, creando espacios donde avanzar sea posible sin exigir perfección.
Si comenzaras de nuevo… ¿ harías algo de manera diferente?
Me animaría antes. Confiaría más en mi voz y en mi estilo propio.
El crecimiento empieza cuando dejamos de esperar el momento perfecto y damos el primer paso, incluso con dudas. Mi mensaje es "¿qué vas a hacer con tu única vida?", como motor para pensar, reír y avanzar. Eso es crecer.
Gabriela Colodro
@SOYGABYCOLODRO
@HISTORIASDEGABY
WHATSAPP: 113490-5665