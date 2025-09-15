Cinco errores financieros que frenan el crecimiento de los monotributistas

Convertirse en monotributista suele verse como un trámite sencillo: inscribirse, pagar la cuota y emitir facturas. Pero detrás de esa simplicidad, se esconde la necesidad de llevar un orden financiero que no siempre se contempla.

Uno de los errores más habituales es no registrar los gastos reales. Confundir, facturación con ganancia, hace pensar que todo lo que ingresa está disponible, cuando en realidad existen costos fijos y variables que restar. Un control básico en una planilla, puede marcar la diferencia.

Otro punto clave es no prever los impuestos y vencimientos. Si bien el monotributo simplifica el sistema, exige cumplir con pagos mensuales y recategorizaciones. Y, quienes no los incluyen en su planificación, suelen llevarse sorpresas que afectan la caja del negocio.

El tercer error es no contar con un fondo de emergencia. Todo negocio tiene altibajos: un cliente que demora en pagar, un gasto inesperado o una baja en las ventas pueden desestabilizar la economía personal. Ahorrar, aunque sea un pequeño porcentaje de cada ingreso, es esencial para afrontar imprevistos sin endeudarse.

También es común mezclar las finanzas personales con las del negocio. Usar la misma cuenta bancaria para todo, genera desorden y dificulta medir la rentabilidad real. Separar los movimientos es un paso simple, pero fundamental.

Por último, muchos monotributistas no planifican el crecimiento. Trabajar “día a día” sin proyectar metas de facturación, inversión o profesionalización hace que el negocio se estanque. La planificación financiera es la base para que un emprendimiento sea sustentable en el tiempo.

Evitar estos errores implica aprender a ordenar las finanzas. Un monotributista que conoce sus números, prevé gastos y se organiza, aumenta sus posibilidades de crecer.

Por: Giangrasso Natalia

Contadora Pública UNLaM

Matrícula CPCECABA T°415 F°210



Mis redes:

Instagram: @contadora.giangrasso

TikTok: @contadora.giangrasso

Facebook: Contadora Giangrasso

Contacto:

WhatsApp: 11-4066-3608

Mail: [email protected]