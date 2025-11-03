Cuentas Claras: cómo los emprendedores encaran el cierre del año con orden y estrategia

El último tramo del año llega con un clima de mayor optimismo entre los dueños de negocio. La reciente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término generó expectativas de estabilidad económica, menor inflación y reglas más claras para invertir y proyectar. En ese escenario, muchos emprendedores están aprovechando para ordenar sus números y planificar el 2026 con una base más sólida.

Desde Cuentas Claras, el programa de acompañamiento financiero que ya ayudó a más de 500 negocios en Argentina y el exterior, destacan que los últimos meses del año son clave para hacer balance: analizar rentabilidad, márgenes y liquidez, y detectar oportunidades de mejora de cara al próximo ciclo.

“El orden financiero no es solo mirar cuánto se gana, sino entender de dónde viene la rentabilidad y cómo sostenerla en el tiempo. Cuando eso está claro, las decisiones se vuelven más simples y efectivas”, explican desde el equipo.

Durante este 2025, Cuentas Claras acompañó a cientos de emprendedores de distintos rubros a separar sus finanzas personales del negocio, medir su desempeño mensual y definir estrategias para crecer de manera rentable. El foco, aseguran, está puesto en la claridad para decidir más que en la complejidad de las herramientas.

De cara a 2026, el área Impositiva, liderada por Federico Torres, cobra un papel fundamental. “Un contexto más estable permite pensar en planificación fiscal, aprovechar beneficios impositivos y proyectar el crecimiento sin sorpresas tributarias”, señalan.

Con un enfoque integral que combina análisis financiero, estrategia y cumplimiento impositivo, Cuentas Claras busca que cada negocio termine el año con la tranquilidad de saber dónde está parado y hacia dónde va.

“La estabilidad es una oportunidad, pero solo para quienes llegan preparados. El desafío ahora es usarla para crecer con rentabilidad y previsión.”



