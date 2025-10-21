De emprendedor a empleador: ¿cuánto cuesta realmente tener un empleado en blanco?

El crecimiento de un emprendimiento suele traer consigo la necesidad de sumar ayuda para sostener la demanda o expandirse. Pero, ¿qué significa realmente dar empleo en blanco cuando todavía se está bajo el régimen simplificado del monotributo?

El primer punto a tener en cuenta es que el salario “en mano” es solo una parte del costo. El empleador también debe cubrir cargas sociales, contribuciones a la seguridad social y contratar una ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo). En la práctica, esto hace que el costo laboral sea considerablemente más alto que lo que se paga al trabajador.

Además, el monotributista empleador debe cumplir con presentaciones y pagos mensuales adicionales, distintos a su propia cuota de monotributo. Las liquidaciones de sueldos, aportes, sindicatos y obra social forman parte del paquete de nuevas responsabilidades administrativas.

Pese a los desafíos, formalizar una relación laboral evita conflictos judiciales por trabajo no registrado, brinda respaldo legal y otorga previsibilidad sobre los costos. Aunque para muchos pequeños empleadores represente un compromiso económico, hacerlo correctamente también proyecta una imagen más profesional y sólida del negocio.

El error más común es contratar sin haber calculado previamente si el emprendimiento puede sostener esos costos. Esa falta de planificación suele derivar en atrasos, incumplimientos o, peor aún, en recurrir a la informalidad.

La clave está en proyectar: analizar ingresos, márgenes y entender qué implica realmente sumar un empleado. Un monotributista que organiza sus números puede dar el salto y convertirse en empleador si lo hace de manera ordenada, consolidando su emprendimiento y generando empleo genuino.

En definitiva, contratar en blanco es una inversión en el crecimiento del negocio. Más allá de los costos visibles e invisibles, planificar y cumplir con las obligaciones es el camino hacia un emprendimiento sólido, profesional y sustentable. Cada paso hacia la formalidad consolida el esfuerzo del emprendedor y abre la puerta a un crecimiento más responsable y duradero.

Por: Giangrasso Natalia

Contadora Pública (UNLaM)

Matrícula CPCECABA T°415 F°210

