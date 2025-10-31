Divorcio: de la culpa a la reorganización familiar 

Estamos en una sociedad en donde aún se confunde: “estar juntos con estar bien”, y en este contexto el divorcio sigue siendo percibido como una derrota, cuando muchas veces es un acto de madurez emocional y de responsabilidad personal.

Sucede que la decisión de avanzar con el divorcio carga de culpa y miedo a quien la toma: miedo a “romper” la familia, a dañar a los hijos, o a quedar como “el malo”. Como abogada, veo personas que viven separadas hace años, pero no logran firmar el divorcio por todo lo anterior.

La realidad es que, al iniciar la demanda el juez no pide que detalles un por qué. Ese requisito respondía a un paradigma que contemplaba solo una forma de familia e incluso judicialmente se priorizaba la permanencia.

Actualmente hay familias ensambladas, monoparentales y múltiples composiciones más, no sólo la “familia tipo”. El paradigma cambió, hay distintas formas familiares y jurídicamente se acompaña esa realidad. Pero en el inconsciente colectivo el divorcio aún se percibecomo algo tabú que incomoda y asusta.

Lo cierto es que actualmente todo está dispuesto para que el proceso judicial de divorciose enfoque en la reorganización familiar y no en la culpa.Puede iniciarse de manera individual, sin nombrar causales, y no hay audiencias en dónde tengas que dar razones. Asimismo, cuestionamientos obsoletos persisten en nuestra sociedad pero son cada vez más los que se animan a ver el divorcio como una reorganización familar, y eso es liberador, porque los que apuestan a esta reorganización sienten que la vida vuelve a alinearse con la verdad y su realidad.

El acto legal, en realidad materializa algo que internamente ya había sucedido: soltar una estructura familiar que dejó de ser real.

Por eso más que temerle, habría que entender el divorcio, no como ruptura, derrota o fracaso, sino como alineación entre lo que vivís y sentís. Incluso muchas veces el paso jurídico empuja también el paso emocional: porque cuando formalizás el cierre, te das permiso para tomar decisiones que ya estaban esperando hace tiempo.

