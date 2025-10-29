Energía que impulsa el desarrollo: trabajos eléctricos en media y baja tensión por Horizonte Desarrolladora

En un contexto donde la energía eléctrica es el corazón de toda infraestructura moderna, Horizonte Desarrolladora se posiciona como una de las pocas empresas de la región que ofrece servicios eléctricos especializados en media y baja tensión, combinando ingeniería, seguridad y eficiencia energética en cada proyecto.

Su equipo técnico está conformado por profesionales matriculados y personal con experiencia en montaje de tableros, tendido de líneas, canalizaciones, cableado estructurado y puesta a tierra, garantizando un servicio confiable tanto en obras nuevas como en mantenimiento industrial.

Desde parques industriales hasta viviendas familiares, la empresa trabaja bajo normativas IRAM y protocolos de seguridad eléctrica vigentes, priorizando la calidad y la prevención de riesgos. “Cada instalación eléctrica es una pieza clave en el funcionamiento de una obra; por eso, la tratamos con la misma responsabilidad y precisión que el resto de nuestros proyectos”, afirman desde Horizonte Desarrolladora.

Además, la firma ofrece mantenimiento preventivo y correctivo, control de tableros, medición de consumo y asesoramiento para optimizar la eficiencia energética en pequeñas y grandes industrias. Esta visión integral le permite responder rápidamente a las exigencias del mercado y acompañar el crecimiento de sus clientes.

Con sede en Rosario y presencia en toda la provincia de Santa Fe, Horizonte Desarrolladora continúa consolidándose como una empresa constructora integral, capaz de cubrir todas las etapas de una obra: desde la estructura hasta los sistemas eléctricos que la ponen en funcionamiento.

Para más información o presupuestos sin cargo, comunicarse al 341 7444897, visitar el perfil en redes @horizonte.construccion.

Horizonte Desarrolladora – Construimos confianza, construimos futuro.