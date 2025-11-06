Espacio Impulsar: Transformar los números en decisiones que hacen crecer los negocios

Desde muy joven, Noelia Cipolatti supo que quería estudiar en la universidad y convertirse en contadora. Aunque no tenía del todo claro qué implicaba esa profesión, el universo de los números, las empresas y los negocios la cautivó desde siempre. Con apenas 22 años obtuvo su título y comenzó un recorrido que combinaría la técnica contable con una profunda vocación por acompañar a otros a crecer.

Tras varios años de experiencia en estudios contables, decidió dar un paso más: cursó un MBA en Dirección de Negocios, donde descubrió un nuevo propósito. “Me di cuenta de que muchos emprendedores no fracasan por falta de talento o pasión, sino porque no saben leer sus propios números”, explica. Esa idea fue el punto de partida de Espacio Impulsar, su academia virtual (www.espacioimpulsar.com.ar), creada con el objetivo de acercar herramientas simples, prácticas y accesibles para quienes buscan profesionalizar sus negocios.

En la actualidad, Espacio Impulsar ofrece tres cursos online que conforman un recorrido integral: Bases de tu negocio, Finanzas simples y Costos reales. “No se trata de enseñar a llevar una planilla, sino de aprender a mirar el negocio con perspectiva: entender cuánto ganás, en qué se te va el dinero, qué decisiones te acercan o te alejan de tus objetivos”, resume Noelia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, brinda asesorías personalizadas y capacitación para equipos administrativos y PYMES, abordando temas clave como planificación estratégica, proyección financiera y análisis de rentabilidad. Su diferencial radica en traducir el lenguaje contable a uno cercano, humano y accionable. “La contabilidad no es solo cumplir con impuestos; es una brújula que nos muestra dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir”, sostiene.

Con más de una década de trayectoria, su propósito es claro: ayudar a los negocios a tomar decisiones con información real y consciente, combinando formación, gestión y estrategia. En un contexto desafiante para las pequeñas empresas argentinas, Noelia propone un enfoque posible y esperanzador: profesionalizar para sostener, ordenar para crecer: “Cuando un emprendedor/ dueño de empresa entiende sus números, gana libertad. Puede proyectar, animarse, decidir con confianza. Y ese es el verdadero impulso que buscamos generar”, concluye Noelia.

Datos de contacto:

Instagram: @espacio.impulsar / @soynoecipolatti

Celular: 3492 581084