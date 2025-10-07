Expo Cannabis 2025: el encuentro más grande de especialistas en el rubro

Expo Cannabis reúne a miles de personas en un predio donde la innovación, la proyección comercial y la educación se encuentran con el disfrute. Con el objetivo de acercar información confiable, promover la salud, educar sobre el uso responsable y acompañar el desarrollo de la industria, la expo ofrece una experiencia única que combina conocimiento, industria, medicina, cultivo, arte y comunidad.

Durante tres jornadas, personas de todo el país y el mundo recorren talleres y actividades en un entorno natural con una amplia gama de stands y proyectos del universo cannábico: semillas, insumos para cultivo, fertilizantes, aceites, cosmética, alimentos y bebidas, indumentaria, tecnología, entre tantos otros.

Más que una feria, Expo Cannabis es el encuentro anual de la industria en Argentina, donde especialistas y referentes del sector comparten novedades, generan alianzas, desarrollan oportunidades de negocio y conectan con colegas. La inauguración, de hecho, está reservada exclusivamente para negocios y organizaciones del rubro, reforzando la importancia de esta pata profesional de la expo.

Hortifert participa desde la primera edición de la expo y estará presente representando a BioBizz (en el stand 306), acercando uno de los productos más destacados en la industria por sus certificados a nivel mundial. Con una mirada comprometida con el medio ambiente y el cuidado del suelo, los fertilizantes y productos Biobizz, fomentan la productividad sostenible, potente, abundante y 100% orgánica. Con asesoramiento personalizado en growshops, distribuidoras y ONGs, Hortifert y Biobizz se destacan en el mercado cannábico local.

Acercate a descubrir y vivir esta experiencia única. El cultivo cannábico expande sus raíces en la salud, la industria y la cultura del país y todos pueden ser parte de este encuentro. Las entradas ya están disponibles.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 5562-3723

Instagram: @hortifert