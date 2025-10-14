Gestionar emociones: el arte de responsabilizarnos de nuestra propia felicidad

“Todo aquello a lo que llamamos problemas, lo definimos así porque nos generan emociones desagradables”, explica. Para Flocco, las emociones son el hilo invisible que guía todos los aspectos de nuestra vida: las relaciones de pareja, los vínculos familiares, la manera en que emprendemos o incluso nuestra relación con el dinero. “Si no aprendemos a gestionarlas, nos terminan gobernando”, asegura.



La clave, según él, está en asumir responsabilidad sobre uno mismo. “A todos nos gusta ayudar, pero lo mejor que podemos hacer por los demás es equilibrarnos. Ser personas felices para dejar de cargarle a otros nuestros propios conflictos.” Desde este enfoque, gestionar emociones no significa reprimirlas ni escapar de ellas, sino saber qué hacer cuando aparecen.



“Hoy tenemos acceso a información que antes no existía. Ya no es necesario huir de lo que sentimos. Podemos aprender a transitar una emoción y entender por qué reaccionamos como lo hacemos”, afirma. Ese proceso implica mirar hacia adentro, reconocer heridas del pasado y, muchas veces, también sanar lo transgeneracional: historias familiares que nos condicionan sin que seamos conscientes.



Cuando logramos ese equilibrio interno, todo cambia. “Nuestra realidad es el reflejo de nuestro perfil emocional. Si me equilibro, mis pensamientos se transforman, y con ellos, mi realidad también”, sostiene Flocco.



Con una mirada profundamente humana, Gabriel invita a sus alumnos y consultantes a un viaje de autoconocimiento que va mucho más allá de lo terapéutico. “Gestionar emociones es un camino hacia la libertad interior. Es dejar de reaccionar y empezar a crear la vida que realmente queremos.”



