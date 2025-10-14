Giorgio Redaelli, diseño y calidad de Italia en Argentina

¿Cómo surgió la empresa?

A principios de los años 90, para ganarse la vida, Ricardo y Verónica, mis papás, comenzaron a vender corbatas en la calle. Él iba con el viejo maletín recorriendo oficinas, bancos y todo lugar donde lo recomendaran, mientras que Verónica hacía las cobranzas. Tiempo después, y con el crecimiento que estaban teniendo, comenzaron a viajar a Italia para traer las corbatas por su cuenta. Es allí donde conocen al diseñador Giorgio Redaelli, en esa época muy fuerte en Europa, y ante la cantidad de mercadería que le compraban, les otorga la representación de la marca para Argentina y Sudamérica. Comenzamos como mayoristas de las principales marcas del país, y ya desde 2009 nos lanzamos con la marca propia y la apertura del primer local en Montserrat. Hoy tenemos 3 estables en el país, tienda online y el nuevo local en Asunción, Paraguay.

¿Qué productos venden?

Hoy el producto estrella es ¡la Camisa! Contamos con un producto Premium importado, ya sea la camisa terminada, o la tela italiana, y fabricamos en el país. Hemos incorporado sastrería fina Made In Italy, sacos, ambos y sobretodos terminados a mano. Tenemos todo tipo de accesorios: corbatas, moños, gemelos, chalinas, tiradores, medias y perfumes, entre otros.

Nos gusta asesorar personalmente a nuestros clientes y darles un plus en su experiencia en Giorgio Redaelli.

¿Cómo se proyectan en el mediano plazo?

Estamos en un momento de transición a nivel marca, y a nivel país. Hoy todos traen producto de China, Brasil, Chile u otros mercados, pero casi nadie desde Italia. Apostamos a tener un producto excelente hecho en Italia o con los mejores materiales importados para fabricar en el país, y tenerlo a un precio medio, menos al de otras marcas que ofrecen, en teoría, calidad y matan con sus números. A nivel marca estamos mutando hacia una marca de lujo a nivel producto sin perder de vista el bolsillo de la clase media, media alta

¿Qué los diferencia?

La calidad del producto italiano que estamos trayendo y los diseños. Tenemos un producto que no vas a encontrar en ningún lado en Argentina y Sudamérica, y si lo querés encontrar, tenés que viajar a Italia para verlo en la Vía Monte Napoleone. Los diseños son exclusivos, distintos y con ese toque italiano que no pasa de moda.

