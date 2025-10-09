Ir a donde está el dinero — aunque te duela el corazón

La lección más dura para cualquier emprendedor no es cómo pitchear, sino cómo ir donde realmente está el dinero, aunque eso signifique dejar atrás el lugar donde empezó tu historia.



La mayoría emprende desde el corazón. Desde la pasión, la intuición, la convicción. Pero los inversores no siempre viven ahí. El capital no sigue la emoción: sigue la estrategia.



La historia de EYWA Biotech, la startup latinoamericana que levantó US$ 2,5 millones del legendario Tim Draper, lo deja claro.



EYWA eligió uno de los sectores más difíciles: la biotecnología psicodélica. Un terreno cargado de regulación, estigma y desconfianza, sobre todo en Latinoamérica, donde pocos inversores se animaban siquiera a escuchar.



Pero fueron igual. Salieron del círculo cómodo. Cruzaron fronteras. Buscaron donde las oportunidades fluyen, no donde las miradas se detienen.



Y ahí apareció Draper: alguien que no invierte en lo “seguro”, sino en lo inevitable. Vio visión, ejecución y timing. Apostó donde otros veían riesgo.



Ese es el punto. No podés levantar capital donde el capital no cree.

A veces el inversor que necesitás no está en tu país, ni habla tu idioma, ni comparte tu mentalidad.



Ir donde está el dinero implica mirar tu proyecto sin apego, con ojos de estratega y no de soñador. Significa aceptar que mientras el corazón construye sueños, el capital construye empresas.



Y sí, duele. Porque moverse hacia el dinero se siente como traicionar el lugar donde nació tu propósito. Pero no es traición. Es evolución.



En Make Business Flow ayudamos a los emprendedores a buscar el dinero donde realmente está: a entender qué tipo de inversor los valora, en qué etapa, bajo qué métricas y con qué narrativa.

Diseñamos estrategias de inversión, storytelling financiero y modelos de expansión que abren puertas fuera del mapa habitual.



El próximo Draper quizá no esté mirando tu ciudad, pero sí está buscando tu nivel de convicción.



Así que andá.

Andá donde está el dinero.

Aunque te duela el corazón.



Porque la visión sin capital es poesía,

y el capital sin visión es ruido.

El futuro lo construyen quienes aprenden a caminar en la delgada línea entre ambos.

Integrantes de las fotos: Keila Barral Masri de CROMODATA, Victoria Costa Paz de EYWA Biotech (ganadora de Draper House) y Julieta Mensa de Nunatak Biotech todas miembros de EmprendedorasLAC y finalistas de Draper House Americas.

Datos de contacto:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Web: www.makebusinessesflow.com

LinkedIn: Karina Rasic