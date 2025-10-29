Jipink lanza “Entregas programadas” y lidera la innovación en la última milla

¿Qué es y por qué marca la diferencia? El envío programado permite a los clientes elegir el día y un rango de horario acotado para recibir sus compras, incrementando aún más la sensación de libertad y autonomía que el comercio electrónico les brinda. Esto evidencia el rol fundamental que la logística tiene en la fidelización de ventas, poniendo por delante las preferencias del cliente que hoy elige cómo, dónde y cuándo lo desea recibir

“Velocidad, transparencia y previsibilidad” son los pilares sobre los que se apoya este nuevo servicio que viene a profundizar nuestra estrategia de aportar valor a las marcas que confían en nosotros. Además de ser un operador logístico, logramos desarrollar con mucho esfuerzo servicios disruptivos e innovadores −desde Omnicanalidad, Cambios y Devoluciones sin etiquetado, y ahora Entregas Programadas, entre otros− ya que nuestra tecnología es 100% propia y por ello esta versatilidad”. Javier Nudelman Co-founder de Jipink.

Otro factor importante es que las entregas programadas favorecen a reducir los carritos abandonados ya que el cliente muchas veces tiende a postergar la compra por no poder recibirla el mismo día o al siguiente, con la consecuencia de quedar pendiente y olvidándose finalmente. Este servicio canaliza el impulso y facilita la concreción de la venta.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pero además de ser un un servicio superador para el cliente final por la comodidad que les aporta el poder achicar la franja horaria del envío y diferir la entrega de su compras, vienen solucionar un problema muy frecuente que es la ausencia en el domicilio de entrega, evitando la reprogramación de una segunda visita por parte del repartidor.

Nuevamente la logística especializada en última milla Jipink continúa apostando a implementar nuevas soluciones logísticas que acompañen el crecimiento del mercado, poniendo especial atención en las expectativas del cliente final y sus tendencias de consumo.

Gonzalo D'onghia

[email protected]