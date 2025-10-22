Karen Severich: potenciar la belleza y la regeneración sin perder la esencia

¿Cómo fueron los inicios en su profesión?

Desde el inicio de mi carrera médica supe que quería dedicarme a un área que combine salud, ciencia y estética.

La medicina estética me permitió ayudar a las personas no solo a verse mejor, sino también a sentirse más seguras y plenas con su imagen.

Mi formación y actualización constante me dieron las herramientas para acompañar a cada paciente con un enfoque ético, empático y profesional. Ahora, estoy especializándome en Dermatología. Me parece un aporte muy significativo que se verá reflejado en una atención más integral.



¿Qué tratamientos ofrecés?

En mi consultorio brindo tratamientos innovadores y personalizados. Entre ellos se destacan: plasma rico en plaquetas (facial, capilar y corporal), bioestimuladores como Radiesse, Profhilo y Sculptra, armonización facial con toxina botulínica y rellenos, así como tratamientos corporales y tecnologías láser para rejuvenecimiento y mejora de la calidad de piel.

Mi filosofía es siempre lograr resultados naturales, respetando la esencia de cada paciente y potenciando su belleza sin exageraciones.

¿En qué te diferenciás a nivel profesional, más allá de los tratamientos que podés realizar?

Lo que me diferencia es el trato cercano y personalizado que brindo, además de un enfoque integral que combina estética y regeneración.

No trabajo bajo fórmulas estandarizadas: cada paciente es único y merece un plan a medida.

Creo que la verdadera innovación está en unir ciencia, seguridad y naturalidad para obtener resultados que se sientan armónicos y auténticos.

¿Qué planes tenés respecto al crecimiento en tu actividad?

A mediano plazo me proyecto en la consolidación de mi marca profesional Sevederm y en el crecimiento de mi consultorio, con la meta de seguir posicionándome como referente en medicina estética y regenerativa.

También me interesa continuar capacitándome y participando en congresos internacionales, para acercar a mis pacientes lo más innovador y seguro del campo estético.



Te apasiona lo que hacés…

Sé que acompañar a los pacientes en su proceso de transformación es lo que realmente me apasiona.



Dra. Karen Severich

Instagram: @dra.karenseverich

Mail: [email protected]

Teléfono: +54 9 1125396854