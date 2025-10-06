La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCP se consolida en la formación en litigación oral

A través de un modelo pedagógico que articula la teoría de la práctica, desarrolla un perfil de abogado con las herramientas necesarias para desenvolverse en el sistema penal acusatorio. De esta manera, brinda a sus estudiantes la oportunidad de ser actores esenciales en la defensa de los derechos desde una perspectiva innovadora de enjuiciamiento. Los mismos aprenden a construir teorías del caso convincentes, a dominar técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, a desplegar alegatos narrativos capaces de captar la atención de un jurado y a comprender la dinámica de selección y análisis de los ciudadanos para los juicios.

La oferta académica de posgrado de la facultad se orienta también en acompañar la formación de abogados en ejercicio y funcionarios judiciales, quienes requieren herramientas de actualización de los nuevos sistemas de litigación. Es por ello que brinda la oportunidad de realizar la Maestría en Teoría y Técnica de la Litigación Oral y la Diplomatura Superior en Práctica Profesional en el Sistema Penal Acusatorio. Ambas propuestas académicas aportan una visión profunda y sistemática de las herramientas necesarias para litigar en la oralidad. Asimismo, los talleres de Práctica Profesional en litigación civil, laboral, comercial y penal permiten a los estudiantes participar en simulaciones, concursos y entrenamientos que replican la dinámica real de los tribunales.

La proyección institucional se refleja también en la extensión universitaria, por medio de la que la unidad académica organiza conferencias y jornadas en todas sus sedes, en donde aborda los desafíos del sistema adversarial, la implementación del nuevo sistema penal federal y las experiencias de juicios por jurados en distintas jurisdicciones. Estas instancias y encuentros regionales fortalecen tanto el aprendizaje como la consolidación de la FAJUP como un espacio de debate y actualización permanente.

El compromiso con la excelencia se evidencia también en la incorporación de docentes con amplia experiencia en el área judicial del nordeste argentino y también en la práctica profesional. Este cuerpo académico aporta una mirada integral, que permite a los estudiantes nutrirse tanto de los fundamentos teóricos como de la realidad cotidiana de los tribunales. Es así que genera un puente directo entre la formación universitaria y el ejercicio real de la profesión.

La facultad se consolida como un espacio que acompaña los cambios del sistema judicial y proporciona espacios de impulso de los mismos. Su apuesta a la innovación y a la formación práctica convierte a la UCP en una referente regional en materia de enseñanza jurídica con la preparación de egresados que se convertirán en protagonistas de un sistema de justicia argentino más ágil, transparente y participativo.

De esta manera, la Universidad de la Cuenca del Plata reafirma su compromiso con la excelencia académica y la innovación pedagógica. Los egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas no solo conocen el derecho, sino que están entrenados para ejercer con solvencia en un sistema que pone a los ciudadanos en el centro de la justicia y garantiza, de esta manera, una defensa estratégica y efectiva de los derechos.

