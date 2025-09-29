La Nueva Longevidad: cómo Buenos Aires se prepara para una sociedad más activa y conectada

En este contexto, Buenos Aires fue distinguida como una de las ciudades que trabaja para ser Longevity Ready: preparada para acompañar a sus habitantes en el desafío de envejecer con bienestar. Una transformación que no solo involucra infraestructura, salud y accesibilidad, sino también la creación de comunidades que promuevan la conexión social y emocional.

La soledad no deseada se ha convertido en uno de los grandes problemas de salud pública de este siglo. Estudios muestran que puede tener un impacto tan negativo como fumar o llevar una vida sedentaria. Frente a este panorama, iniciativas como Encontrarse.com cobran una relevancia clave: no se trata solo de conocer gente, sino de construir comunidad.

Encontrarse.com obtuvo el segundo lugar en el “Desafío de Innovación Abierta de Modo Silver Challenge: Rediseñando la Longevidad”, y el 25 de septiembre recibió el reconocimiento en el evento “De la inspiración a la innovación: rediseñando futuros”, organizado por el Silver Economy Forum. Más que un premio, es la validación de un trabajo de más de 20 años creando experiencias que fomentan vínculos reales y bienestar emocional.

En Encontrarse.com, todas las semanas se generan oportunidades para comenzar nuevas relaciones en experiencias que devuelven algo esencial: la posibilidad de compartir la vida con otros. Desde caminatas, talleres y cenas compartidas, hasta viajes grupales y propuestas de crecimiento personal, cada actividad abre una puerta al encuentro y al disfrute en comunidad.

Con iniciativas como esta, Buenos Aires se posiciona como una ciudad que no solo reconoce el impacto de la nueva longevidad, sino que impulsa soluciones innovadoras para que nadie tenga que transitarla en soledad.





