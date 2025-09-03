Le Corbusier, una nueva forma de interpretar su arquitectura

Es sabido sobre sus principios arquitectónicos donde anclan los tan analizados y estudiados “cinco puntos de Le Corbusier”, el hombre modulor, sus métodos constructivos, una imaginación sin límites y una influencia con el arte como eje motivador en su vida. Pero la autora insiste en dar un paso más en el andar, acompaña la obra y vida del arquitecto pero desde el mundo de lo indecible, desde lo subliminal en el código y el mensaje que este hombre consciente o inconscientemente quiso dejar, casi como un tesoro escondido, en la mítica Casa del Dr Curuchet, situada en la ciudad masónica de La Plata.

El libro, a medida que dice, expone, explica, narra, analiza, va construyendo un encadenamiento de significados y significantes partiendo de la emblemática Casa del Dr Curuchet, que no solo se impone dentro de una simbología masónica, dentro de una Ciudad Masónica, sino que guarda, según lo investigado por la escritora, aquello que Le Corbusier ancló como un tesoro escondido, para que otros descubrieran, comprendieran y le dieran sentido, aún más de lo visiblemente comprendido.

La obra nos sumerge en la idea de poner en valor y preguntarnos sobre si, aquellas influencias masónicas en la familia del emblemático Arquitecto, sus amistades, las culturas embebidas y su inteligencia picaresca, se encuentran plasmadas dentro de la Casa del Dr. Curuchet. Para ello nos invita a analizar los secretos de su planimetría, la no inocencia de las decisiones que se tomaron, la importancia de la luz y los espacios, el encastre de ese “Hombre modulor”, el simbolismo de su árbol, emblemático, por cierto, que aun en la actualidad acarrea una vida activa que el libro invita a explicar.

La Arq. Serena Dradi, nos sumerge en un mundo que no está limitado por ideas constructivas ya dichas, ya hechas, ya aplicadas, nos abre la puerta a una reinterpretación de aquello que Le Corbusier, en este caso, deja para que otros interpreten con otros ojos, con el análisis donde los símbolos cobran valor, la geometría sagrada toma protagonismo y el mensaje obra como un tesoro a descubrir.

¿Este libro lo dice todo? Claro que no, este libro abre una puerta a una forma, entre tantas, de repensar la Arquitectura, de buscar sentido al espacio habitable, a descubrir lo indecible en un mundo donde la rapidez en el vivir, no nos deja pausar y ver los mensajes ocultos, que como tesoros por descubrir, aún esperan.

